Ile Maurice: Trois mineurs agressés, un policier parmi les suspects

Trois mineurs ont été agressés, le 16 mars 2026, vers 17 h 58, sur la route Royale près de MauBank à Terre-Rouge. L'incident serait survenu selon la police après un accident de la route signalé plus tôt dans le quartier. Dans des circonstances encore floues, trois enfants d'une même famille, âgés de 12 ans, 15 ans et un autre mineur, auraient été agressés par les occupants d'un véhicule impliqué. Les victimes, toutes de Terre-Rouge, ont été blessées et ont dû recevoir des soins médicaux.

Trois hommes âgés de 21, 26 et 27 ans ont été identifiés comme les occupants de la voiture concernée, une Nissan Micra. Fait notable : l'un d'eux est un constable affecté à l'ERS Eastern Bike Patrol. Les suspects, tous de Bon-Accueil, ont été arrêtés et conduits au poste de police de Terre-Rouge où ils ont été placés en détention sur ordre du Divisional Commander de la Northern Division. On apprend également que les trois hommes ont été blessés lors de l'incident et ont reçu des soins à l'hôpital Dr Jeetoo avant leur arrestation.

L'affaire a rapidement provoqué une forte réaction dans le quartier. Une foule hostile s'est rassemblée devant le poste de police de Terre-Rouge après les arrestations. Pour gérer cette situation délicate, plusieurs unités de police ont été mobilisées pour maintenir l'ordre, dont la Special Supporting Unit (SSU), l'Emergency Response Service (ERS), la National Development Security Unit (NDSU) et des policiers de Montagne-Longue.

Des officiers supérieurs, y compris le surintendant de service et l'officier responsable de la supervision, se sont rendus sur place pour suivre l'évolution. Une enquête est en cours pour comprendre exactement ce qui s'est passé, notamment le déroulement des événements après l'accident de la route.

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