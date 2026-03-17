Ile Maurice: Avinash Nunkoo succombe à ses blessures

La nuit du 16 au 17 mars 2026 a été marquée par un nouveau drame de la route à Goodlands. Avinash Nunkoo, 45 ans, a tragiquement perdu la vie à la suite d'une collision impliquant une voiture et son deux-roues sur la route principale, plongeant sa famille dans la douleur et l'incompréhension.

Il était environ 22 h 30 lorsque l'accident s'est produit. Alertés, les policiers du poste de Goodlands se sont rapidement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils découvrent le motocycliste grièvement blessé. Sérieusement atteint, Avinash Nunkoo est pris en charge par les services d'urgence et transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN), Pamplemousses, où il reçoit les premiers soins. Mais malgré les efforts du personnel médical, son état se détériore rapidement. Vers 2 heures du matin, le médecin de service constate son décès.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les circonstances de cet accident restent encore floues. Le conducteur de la voiture impliquée a été soumis à un test d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué sur la victime pour analyse. Les deux véhicules ont été conduits au poste de police pour des examens techniques. Le corps d'Avinash Nunkoo a été transféré à la morgue de l'hôpital SSRN, où une autopsie est prévue. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.