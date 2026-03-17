Ile Maurice: L'envers du décor de rêve

Plage immaculée, lagon turquoise, couchers de soleil spectaculaires... Flic-en-Flac, joyau du littoral ouest, ne cesse d'attirer touristes, investisseurs et nouveaux résidents. En quelques années, la physionomie de cet ancien village de pêcheurs a changé : routes rénovées, lotissements flambant neufs, commerces en plein essor. Cette vitrine séduisante ne cache toutefois pas les difficultés persistantes des habitants.

À sec ou sous les eaux

Considérée comme l'une des plus belles destinations balnéaires du pays, Flic-en-Flac regroupe aujourd'hui plusieurs milliers d'habitants répartis entre le village historique et les nombreux morcellements qui ont poussé au fil des années. Autrefois village de pêcheurs et de coupeurs de canne, Flic-en-Flac s'est transformé en destination prisée, alliant résidences modernes, hôtels de luxe et activités nautiques.

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Pourtant, comme le formule Sharon Inassee, conseillère du village, «ce que l'on voit n'est pas toujours le reflet de la réalité». Impliquée dans la vie communautaire depuis près de six ans, notre interlocutrice a repris le flambeau de son père, François Inassee, ancien conseiller du village. «J'aime beaucoup aider et je souhaite contribuer au bien-être des habitants et au développement du village», confie-t-elle. Durant ces années, elle a participé à de nombreuses initiatives communautaires : campagnes de santé, activités pour les jeunes, actions de sensibilisation à la propreté et à la protection du lagon.

Parmi les préoccupations le plus régulièrement soulevées par les habitants, la distribution d'eau potable. Les coupures, parfois prolongées, perturbent le quotidien de nombreux foyers. «Souvent, les robinets restent à sec pendant de longues heures, voire des jours entiers. C'est inacceptable dans une région aussi développée et aussi fréquentée», dénonce un résident. La situation est d'autant plus préoccupante lors des pics de fréquentation touristique, quand la demande en eau explose.

Le morcellement de Chazal concentre à lui seul une problématique récurrente et alarmante : les inondations. Construit sur ce qui était autrefois un marécage, ce lotissement se retrouve régulièrement sous les eaux lors des fortes pluies. «À chaque grosse pluie, c'est la même histoire : des maisons inondées, des rues impraticables, des familles qui ne peuvent plus sortir.» Le constat est amer pour les résidents qui se sentent abandonnés. Les travaux de drainage, réclamés depuis des années, traînent.

L'érosion de la plage, un véritable problème lié au réchauffement climatique.

Déchets verts, point noir

La gestion des déchets et plus particulièrement des déchets verts reste l'un des points noirs de la région. Malgré une collecte organisée, les dépôts sauvages se multiplient, notamment aux abords des terrains en friche. Le tourisme, moteur économique des commerces, restaurants et hôtels du coin, génère aussi son lot de nuisances : déchets abandonnés sur la plage, véhicules mal garés le week-end, nuisances sonores.

Des campagnes de nettoyage sont régulièrement organisées, mais la sensibilisation doit s'intensifier. «Il faut garder le village propre, limiter les nuisances et protéger l'environnement. Chacun a un rôle à jouer», insiste la conseillère.

Flic-en-Flac doit aussi faire face à un phénomène aussi discret qu'inquiétant : l'érosion progressive de sa plage. D'année en année, le sable recule. Les habitués du bord de mer sont les premiers à le constater - certains endroits autrefois vastes et ombragés se sont considérablement réduits, laissant parfois place à une bande étroite en période de forte houle.

Le morcellement de Chazal, construit sur un marécage, est inondable.

Ce phénomène naturel, accentué par les activités humaines et les effets du changement climatique, menace l'un des atouts les plus précieux de la région. Car sans sa plage, Flic-en-Flac perd une part de son identité et de son attractivité touristique. «C'est une réalité que l'on ne peut plus ignorer. Chaque année, on perd un peu plus de sable. Si rien n'est fait, dans quelques années, ce sera irréversible», s'alarme un riverain.

Des études et interventions ciblées - brise-lames, rechargement en sable, végétalisation des dunes - sont évoquées comme pistes de solution, mais tardent à se concrétiser. Pour les défenseurs de l'environnement comme pour les élus locaux, la préservation du lit- toral doit devenir une priorité nationale, au même titre que la protection du lagon.

Malgré ces difficultés, Flic-en-Flac reste un village dynamique, porté par une communauté chaleureuse et solidaire. Les habitants maintiennent le lien via des groupes WhatsApp de quartier, outil simple mais efficace pour partager informations et alertes. Sur le plan des infrastructures, la région bénéficie d'avancées concrètes. La nouvelle route B70-A23, reliant La Vigie à Flic-en-Flac, inaugurée en décembre 2025, représente un grand pas en avant pour le désenclavement de la région.

Elle fluidifie considérablement la circulation, soulageant les axes secondaires saturés aux heures de pointe et les week-ends. Dans la même dynamique, une seconde route est actuellement en construction entre Tamarina et Wolmar, dont la livraison est attendue pour juin.

Tout n'est pas perdu

Côté commerce, l'extension du Cascavelle Mall constitue une autre bonne nouvelle pour les résidents de la région. Ce projet d'envergure viendra renforcer l'offre commerciale locale, réduisant les déplacements vers d'autres centres urbains et créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les habitants.

Parmi les autres projets envisagés, la rénovation du terrain de football figure en bonne place - réfection de la surface et installation de nouvelles clôtures pour offrir aux jeunes un espace sportif sécurisé. Des initiatives d'embellissement, l'amélioration de la promenade en bord de mer et le développement d'activités culturelles et sportives sont également à l'étude.

Pour Sharon Inassee, l'essentiel reste de préserver l'âme du village : «J'encourage chacun à respecter et préserver la beauté de Flic-en-Flac, afin que ce village reste propre, accueillant et agréable pour tous.»