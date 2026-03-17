Ile Maurice: Le centre Guy Desmarais reprend vie

Le centre Guy Desmarais, situé à Allée-Brillant, Floréal, qui avait été mis en vente en 2024 par le Mauritius Turf Club (MTC) pour éponger ses dettes, est de nouveau opérationnel depuis dimanche. Comme le nouveau propriétaire, Yusuf Sambon, également propriétaire des hypermarchés Lolo, n'avait pas de projets immédiats pour la propriété, il a accepté de louer les boxes au MTC Jockey Club (MTCJC).

Ainsi, ils sont une trentaine de chevaux, nouveaux et anciens, à avoir été transférés au centre Guy Desmarais, depuis dimanche, pour le compte des écuries Gujadhur, Paul Foo Kune, Mootien, Awotar et Arveen Nagadoo. Il n'est un secret pour personne que le MTCJC fait face à un manque de boxes pour accommoder les chevaux, surtout avec l'arrivée de deux contingents récemment et la venue prochaine de 70 autres chevaux déjà acquis en Afrique du Sud.

Si pour le moment une première phase de la rénovation a été complétée, rendant disponible une trentaine de boxes, il nous revient qu'au terme de la rénovation du Centre, une centaine de boxes au total seront disponibles pour accueillir les différents coursiers en compétition au Champ-de-Mars. La responsabilité du Centre a été sans surprise confiée à Kamal Bissumbhur, qui a pendant de nombreuses années dirigé avec efficacité ce centre d'entraînement.

Les chevaux effectuant de la marche dans le calme de Floréal.

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L'entraîneur Samraj Mahadia, qui compte profiter du centre, s'est dit très heureux de sa réouverture. «Je suis très heureux qu'on puisse à nouveau utiliser ce centre. D'abord et avant tout, cela nous soulage en ce qui concerne le manque de boxes. Le centre Guy Desmarais est très bon pour la récupération des chevaux. Après une course, un cheval a besoin de récupérer et Floréal, avec sa fraîcheur, est idéal. Il y a aussi le cas d'autres chevaux qui supportent mal la chaleur de Port-Louis et ces chevaux peuvent séjourner un maximum à Floréal.

C'est un outil de travail formidable pour les entraîneurs», a-t-il déclaré.

Il est bon de noter qu' à partir d'aujourd'hui, les chevaux logés au centre pourront utiliser la piste pour parfaire leur préparation en attendant d'effectuer les galops sur l'hippodrome du Champ-de-Mars.