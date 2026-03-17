Ile Maurice: Shikha Doorvashi Ramjutan - Génération régénération

À 29 ans, Shikha Doorvashi Ramjutan a développé sa propre marque de produits capillaires, Resèt, destinée à stimuler la repousse des cheveux. Elle fait partie de la nouvelle génération d'entrepreneures qui foncent.

Originaire de Rivière-du-Rempart, elle est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Sa famille évolue dans le monde des affaires depuis plusieurs années et elle a grandi dans un environnement qui valorise l'initiative et l'entrepreneuriat.

Passionnée de sciences à l'école, notamment la chimie, Shikha choisit de poursuivre ses études au Royaume-Uni. Elle obtient un Master en pharmacie (MPharm) au King's College de Londres, avant de compléter sa formation clinique au sein de l'Imperial College NHS Trust Hospital dans la capitale anglaise.

C'est durant ses années d'études et de forma- tion hospitalière qu'elle développe un réel intérêt pour la pharmacie clinique, un domaine qui met l'accent sur les décisions thérapeutiques et l'accompagnement des patients. Elle effectue des rotations dans plusieurs services, notamment les urgences, la pédiatrie et la neurologie, où elle découvre l'impact concret que les professionnels de santé peuvent avoir sur la vie des patients.

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Malgré son engagement dans le domaine médical, Shikha nourrit depuis longtemps une ambition entrepreneuriale. Son projet initial était de revenir à Maurice afin d'ouvrir sa propre pharmacie. Ce qu'elle fait en 2019. Toutefois, la réalité se révèle plus complexe qu'envisagée : elle doit repasser certains examens professionnels, effectuer des stages dans différentes pharmacies et finit par rejoindre une grande chaîne pharmaceutique. Une expérience qui, malgré sa valeur, ne lui apporte pas l'épanouissement recherché.

C'est presque par hasard que sa trajectoire change. Alors qu'elle travaille dans une pharmacie encore en attente de licence et principalement orientée vers les produits de bien-être et de beauté, elle commence à approfondir ses connaissances sur ces produits et leurs formulations. Elle décide alors de partager ses découvertes sur sa page Instagram pédagogique, @themedixpharmacist.

Très rapidement, les internautes commencent à lui poser de nombreuses questions, notamment sur la chute de cheveux. Shikha remarque que ces préoccupations concernent souvent des jeunes femmes dans la vingtaine et la trentaine, confrontées à des problèmes liés au stress, aux changements hormonaux ou encore post-accouchement. Pourtant, très peu de produits sur le marché semblent réellement répondre à leurs besoins.

Face à ce constat, elle décide de créer une solution. Grâce à sa formation scientifique, elle entame un long travail de recherche et développement, collaborant avec des laboratoires et des chimistes pour concevoir des produits efficaces. Après deux années de développement, elle lance Resèt ,sa marque de soins capillaires qui associe la botanique ayurvédique traditionnelle et des ingrédients soutenus par la recherche scientifique.Le premier produit Resèt est une huile revitalisante pour les cheveux et le cuir chevelu, formulée avec huit ingrédients soigneusement sélectionnés. Parmi eux figurent l'extrait de romarin, l'huile de graines de courge et la caféine pour stimuler la croissance des cheveux, l'ashwagandha pour apaiser l'inflammation du cuir chevelu, ainsi que l'amla, riche en vitamine C, qui apporte brillance et vitalité.

La marque propose également un second produit phare : le Stimulating Scalp Serum, un stimulant pour le cuir chevelu conçu pour cibler la chute de cheveux. Sa formule réduit l'hormone liée à l'amincissement des cheveux ; prolonge la phase de croissance du cycle capillaire ; et améliore la densité des cheveux. Contrairement à de nombreuses alternatives sur le marché, ce sérum est formulé à base d'eau afin de mieux pénétrer le cuir chevelu et maximiser son efficacité.

Les produits Resèt s'adressent aussi bien aux hommes qu'aux femmes souffrant de perte ou d'amincissement des cheveux mais aussi à toute personne souhaitant améliorer la santé de son cuir chevelu. L'approche de la marque repose sur une philosophie : créer d'abord un environnement capillaire sain, stimuler ensuite la croissance et enfin renforcer les cheveux existants.

À l'international

Aujourd'hui, Resèt est disponible en ligne sur le site officiel de la marque ainsi que sur Amazon au Royaume-Uni et aux États-Unis. À Maurice, les produits sont vendus en boutique chez Audere Beauté, notamment à La Croisette, Tribeca Mall et au Caudan. La marque prévoit également d'étendre sa présence sur le marché européen dans un futur proche.

Parmi les expériences les plus marquantes de son parcours, Shikha évoque les témoignages de clients. L'un d'eux l'a particulièrement touchée : un patient confronté à une chimiothérapie, qui a observé une repousse plus dense et plus uniforme de ses cheveux après quelques semaines d'utilisation du sérum. Pour la jeune entrepreneure, ces retours sont la plus grande récompense.

Très active sur les réseaux sociaux, Shikha continue également d'éduquer le public sur la santé capillaire. Elle insiste sur l'importance d'identifier les causes profondes des problèmes de cheveux, qu'il s'agisse du stress, de l'alimentation ou des hormones, avant de chercher un traitement.

L'aventure Resèt ne fait que commencer. Shikha travaille actuellement sur un complément alimentaire dédié à la santé des cheveux, développé avec la collaboration de nutritionnistes, ainsi que sur de futurs produits comme un shampooing et un après-shampooing afin de proposer une routine capillaire complète.

À ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, en particulier dans les domaines de la beauté et de la santé, elle recommande avant tout de prendre le temps d'identifier et de comprendre les véritables besoins du marché avant de concevoir un produit.