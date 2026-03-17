Ile Maurice: Le pays adhère aux normes Fonds Monétaire International

Maurice franchit une nouvelle étape dans le renforcement de sa transparence économique. Le Premier ministre a annoncé, ce mardi 17 mars à l'Assemblée nationale, que le pays adhère désormais à la norme spéciale de diffusion des données Plus (SDDS Plus) du Fonds monétaire international (FMI), considérée comme le niveau le plus élevé et le plus exigeant en matière de publication de statistiques.

Cette adhésion marque, selon le chef du gouvernement, l'aboutissement d'un processus visant à restaurer la crédibilité des institutions statistiques nationales, après une période durant laquelle leur indépendance avait été «gravement compromise» avant novembre 2024. Des pressions auraient alors été exercées sur Statistics Mauritius et la Banque de Maurice pour «embellir» les données officielles.

Aujourd'hui, ces institutions opèrent avec une autonomie retrouvée, et la fiabilité des statistiques nationales a été rétablie, a assuré le Premier ministre.

Un signal fort à la communauté internationale

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Avec le SDDS Plus, Maurice s'engage à publier davantage de données, dans des délais plus courts, et selon des exigences accrues en matière de qualité, d'intégrité et de transparence. Cette norme impose notamment des critères stricts concernant la couverture, la fréquence et la rapidité de diffusion d'indicateurs clés liés aux finances publiques, au système financier et aux relations économiques extérieures.

Pour les autorités, cette avancée constitue un signal fort à destination des investisseurs, des agences de notation et des partenaires internationaux, renforçant la crédibilité du pays dans un environnement mondial marqué par une surveillance accrue.

Des retombées économiques attendues

Au-delà de son aspect technique, cette adhésion devrait avoir des effets concrets sur l'économie mauricienne. Le gouvernement met en avant plusieurs bénéfices stratégiques, dont le renforcement de la crédibilité internationale, une confiance accrue des investisseurs et des agences de notation, ainsi qu'une meilleure surveillance des risques financiers.

Dans une économie ouverte comme celle de Maurice, cette reconnaissance pourrait également faciliter l'accès aux marchés internationaux, tant pour l'État que pour le secteur privé, à des conditions de financement plus favorables.

Une avancée rare au niveau mondial

Seuls 31 pays dans le monde respectent actuellement les exigences du SDDS Plus, majoritairement des économies avancées.

Maurice devient ainsi le seul pays africain à rejoindre ce cercle restreint.

Le Premier ministre a souligné que cette reconnaissance place le pays au niveau des nations les plus avancées en matière de transparence et de fiabilité des données officielles.

Un processus relancé après une décennie d'inertie

Si Maurice avait déjà intégré le système général de diffusion des données (GDDS) en 2000, puis le SDDS en 2012, le passage au niveau supérieur avait été amorcé dès 2013 avec l'appui technique du FMI. Toutefois, le projet était resté en suspens pendant près de dix ans.

Relancé en 2025 avec la mise en place d'un comité de pilotage sous l'égide du Bureau du Premier ministre, le processus a finalement abouti à cette adhésion.

Autre point souligné par le chef du gouvernement : le respect des exigences du SDDS Plus rendra «extrêmement difficile» toute tentative de manipulation des données officielles à l'avenir.