Angola: Une ministre annonce un financement de 30 millions d'euros pour l'économie bleue

Luanda — La ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto dos Santos, a annoncé lundi à Luanda que le pays recevra un financement de 30 millions d'euros pour la mise en oeuvre du projet « Initiative pour une économie bleue durable et stratégique en Angola ».

Dans une déclaration à la presse, elle a indiqué que ce projet, soutenu par l'Union européenne et mené en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), vise à dynamiser la pêche durable, la protection des océans et l'adaptation au changement climatique.

Elle a précisé que ce projet sera mis en oeuvre avec la participation de partenaires européens, notamment le Portugal, l'Espagne et la France, dans le cadre de la coopération stratégique pour le développement de l'économie bleue en Angola.

Selon la ministre, l'initiative entre désormais dans sa phase de mise en oeuvre et vise également à créer des mécanismes de résilience face au changement climatique, en dotant les pêcheurs artisanaux, les communautés côtières, les institutions publiques et les autres secteurs liés à la mer d'outils leur permettant de renforcer le développement durable.

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Il a expliqué que le projet vise à établir une plateforme solide d'adaptation au changement climatique, capable de dynamiser la production halieutique, de promouvoir la durabilité du secteur et de renforcer la protection des océans et des écosystèmes marins.

Concrètement, le programme sera mis en oeuvre de manière coordonnée par les agences de développement des trois pays européens concernés et par la FAO, selon des domaines d'action spécifiques.

Parmi les principaux axes figurent la gouvernance des océans, la durabilité de la chaîne de valeur de la pêche et la conservation du milieu marin.

Le plan prévoit également des investissements dans l'éducation aux océans et la promotion de l'utilisation durable des ressources marines, avec un accent particulier sur l'océan Atlantique.

Soutien à la pêche artisanale

Selon les autorités, le projet générera d'importants bénéfices économiques et sociaux, notamment pour le secteur de la pêche artisanale. Les mesures prévues comprennent un soutien direct aux pêcheurs et aux communautés qui dépendent de cette activité, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes.

Il a indiqué que la pêche artisanale représente environ 40 % du poisson consommé en Angola.

Il a ajouté que l'objectif est de réduire les asymétries du secteur et de renforcer les quelque sept à huit mille bateaux de pêche artisanale, en veillant à la viabilité économique de l'activité et à sa contribution à la sécurité alimentaire du pays.

Concernant l'application de la loi, le ministre a indiqué que l'Exécutif finalise actuellement une législation visant à criminaliser la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, renforçant ainsi le cadre juridique du secteur.

Les sanctions devraient être intégrées à la loi 6A et à la législation relative à la gestion de la pêche et de l'espace maritime, et être conformes aux conventions internationales pour la protection de la biodiversité et des écosystèmes marins.

De son côté, le représentant de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, a expliqué que le projet, d'une durée de quatre ans, s'étend jusqu'en 2030.

Durant cette période, a-a-il poursuivi, des actions seront mises en oeuvre pour favoriser la création d'emplois, le développement durable de l'économie bleue et la protection de la biodiversité marine.

Selon le responsable européen, le programme intègre également des mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, notamment des actions pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer et ses impacts sur la biodiversité et les communautés côtières.

Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Angola, Jean-Baptiste Bahama, a expliqué que l'objectif du projet est de gérer durablement les ressources marines en Angola, en s'appuyant sur les communautés et les familles pour mettre en oeuvre des technologies appropriées.

Il a ajouté que l'équipe possède déjà une expérience de projets similaires dans le pays et que celui-ci vise à renforcer les capacités de réaction et de production.

Le premier atelier de présentation des initiatives pour une économie bleue durable et du projet stratégique en Angola se tient en partenariat avec le ministère des Pêches et des Ressources marines, en collaboration avec l'Union européenne, la FIAP, la FAO, Expertise France et Camões, dans le cadre d'une coopération stratégique avec l'Union européenne visant le développement durable des ressources marines, la diversification économique et la promotion de la gouvernance des océans dans le contexte de l'économie bleue.

L'événement se déroule jusqu'au 20 de ce mois.