Angola: Le pays se dotera d'un système de paiement numérique « Link » en juillet

Luanda — Un système de paiement via « Link » numérique sera mis en place en Angola dès juillet prochain par Conectando - Sociedade Prestadora de Serviço de Pagamento, a annoncé lundi à Luanda le directeur général de l'entreprise, Euclides Filipe.

En marge de l'ouverture de la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent, M. Filipe a expliqué à la presse qu'il s'agit d'une solution numérique permettant à toute personne ou entreprise de recevoir des paiements en ligne sans avoir besoin d'une boutique en ligne complète ni d'un terminal physique.

Concrètement, ce système fonctionne comme une adresse web personnalisée qui, lorsqu'un client clique dessus, le redirige vers un environnement sécurisé pour finaliser la transaction.

Parallèlement, le directeur général a indiqué que le lancement de services avec Visa, MasterCard et Western Union est également en cours de préparation.

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Il a rappelé que le service PayPay, également détenu par Conectando, compte plus d'un million de clients actifs.

Au niveau du système de paiement instantané KWIK, 33,66 milliards de kwanzas ont été transférés en 2025.

Malgré ces chiffres, il a indiqué que des défis subsistent pour étendre ces services aux zones reculées.

Conformément à la Stratégie nationale d'inclusion financière, dont Conectando fait partie, il a assuré l'engagement continu de l'entreprise à poursuivre le déploiement des services de paiement numérique au sein des communautés.

La Semaine mondiale de l'argent (GMW) est une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), promue depuis 2012 dans 176 pays.

Elle vise à sensibiliser la société, et notamment les jeunes, à l'importance de l'éducation financière.

Cette année, l'initiative se déroule sous le thème « Parlons argent intelligemment » et propose des activités éducatives et récréatives sur le « système financier », la « gestion responsable de l'argent » et l'« utilisation sécurisée des nouvelles technologies de paiement numérique », ainsi que des salons des produits financiers.

Toutes les délégations provinciales de la Banque nationale d'Angola sont couvertes, en partenariat avec les institutions bancaires et les autorités de régulation du système financier angolais.