Angola: Unitel Money compte plus de cinq millions de clients

Luanda — Plus de cinq millions de clients ont rejoint le service de paiement mobile Unitel Money au cours de ses cinq années d'existence, contribuant ainsi à la démocratisation des services financiers, notamment dans les zones reculées.

C"est ce qu'a informé lundi à Luanda le directeur commercial d'Unitel Money, Ricardo Cardoso, en marge de l'ouverture de la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent, précisant que la province de Luanda est en tête en termes d'abonnés, suivie de Huambo, Benguela, Huila et Cabinda.

Il a ajouté que l'entreprise souhaite étendre ses services aux marchés informels afin de faire connaître et adopter la plateforme, en s'appuyant, à cet effet, sur des équipes de sensibilisation déployées dans toutes les provinces.

Il a reconnu que des défis subsistent pour faire évoluer les mentalités concernant les paiements mobiles, raison pour laquelle Unitel et la Banque nationale d'Angola mènent plusieurs initiatives au niveau national.

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Unitel Money est un service de paiement mobile proposé par l'opérateur de téléphonie mobile Unitel, fonctionnant comme un portefeuille numérique sur votre téléphone portable, qui vous permet de déposer, retirer et transférer de l'argent, ainsi que de régler vos achats instantanément, sans compte bancaire, grâce à une simple application ou un code.

La Semaine mondiale de l'argent (GMW) est une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), promue depuis 2012 dans 176 pays.

Elle vise à sensibiliser le public, et notamment les jeunes, à l'importance de l'éducation financière.

Cette année, l'initiative se déroule sous le thème « Parlons argent intelligemment » et propose des activités éducatives et ludiques sur le « système financier », la « gestion responsable de l'argent » et « l'utilisation sécurisée des nouvelles technologies de paiement numérique », ainsi que des salons des produits financiers.