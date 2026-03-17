Angola: Le pays renforce sa préparation conformément aux normes de l'UE en matière de déforestation

Luanda — La production de café en Angola est conforme aux exigences du Règlement de l'Union européenne (UE) sur les produits exempts de déforestation (EUDR) et garantit l'accès au marché européen, qui absorbe 70 % des exportations nationales du secteur.

Cette assurance a été donnée lundi à Luanda par le secrétaire d'État aux Forêts, João da Cunha, lors de l'ouverture d'un atelier sur le nouveau règlement relatif aux exportations vers l'Europe, l'« EUDR ».

À cette occasion, il a déclaré que la culture du café en Angola est, par nature, un modèle de préservation de la biodiversité, fondée sur des systèmes agro-forestiers où arbres d'ombrage et plantations de café coexistent.

Malgré cela, le ministre a souligné que le ministère de l'Agriculture et des Forêts continue d'évaluer le niveau de préparation du pays et d'identifier des stratégies pour combler les lacunes en matière d'enregistrement des producteurs, de géo-localisation des parcelles et de traçabilité de la production.

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Par ailleurs, il a mis en avant la Stratégie nationale pour la conversion des systèmes agricoles en systèmes agroalimentaires (2026-2035) comme un document orientant la transformation du secteur vers des modèles plus modernes, rentables et durables.

Afin de garantir la conformité aux normes internationales, la certification et les bonnes pratiques, l'Exécutif a récemment approuvé deux instruments réglementaires fondamentaux : le Règlement sur les bonnes pratiques agricoles, qui définit les bases d'une production de qualité, respectueuse de l'environnement et socialement juste ; et le Règlement sur l'accréditation des organismes de certification, qui permet aux entités nationales de réaliser le diagnostic, le suivi et l'audit de la production de café, de cacao, d'huile de palme et d'anacardier.

De son côté, le secrétaire d'État João da Cunha a indiqué que l'Angola compte environ 50 000 hectares de plantations de café, un chiffre encore loin des 600 000 hectares enregistrés lors des périodes de production historique plus importantes.

À cet égard, il a souligné que le principal défi réside dans l'augmentation des surfaces cultivées, sur des terres traditionnelles, sans que la gestion de l'ombrage ne soit confondue avec la déforestation.

Concernant cette initiative, João da Cunha a indiqué qu'il s'agissait d'un partenariat avec l'Union européenne en Angola, en collaboration avec l'Institut forestier européen, qui vise à soutenir l'agriculture familiale dans le secteur, représenté par plus de 20 000 producteurs de café, dont environ 95 % exploitent des fermes familiales, qui constituent le coeur de la production agricole nationale.

Des représentants de l'Institut national du café (INCA), de l'Union européenne, des acteurs du secteur, des producteurs de café et des spécialistes des questions environnementales et forestières ont participé à l'atelier.