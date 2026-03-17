Angola: Le Brent s'échange à 101,58 dollars le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en mai prochain, a débuté les négociations à 101,58 dollars le baril ce mardi, après avoir clôturé la séance précédente à 100,21 dollars.

Le prix du pétrole reste élevé en raison du conflit au Moyen-Orient qui, selon l'Agence internationale de l'énergie, provoque la plus grande perturbation de l'approvisionnement de l'histoire du marché pétrolier mondial.

Lundi, le prix de l'« or noir » a fluctué entre 99,54 et 106,50 dollars.

Le budget général de l'État angolais pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 dollars et d'une production journalière estimée à 1,5 million de barils.