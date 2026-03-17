Angola: Mise en relief de la forte croissance du secteur manufacturier angolais

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, a récemment souligné à Luanda le rôle prépondérant du secteur manufacturier dans l'économie non pétrolière, avec une croissance de 13,82 % et 16,46 % aux troisième et quatrième trimestres 2025.

S'exprimant lors du VIe Forum industriel, organisé chaque année par le journal « Jornal Expansão », le gouvernant a assuré que le secteur manufacturier jouissait d'une importance croissante, lui permettant de s'affirmer comme l'un des moteurs de la croissance de l'économie non pétrolière.

La croissance annuelle du secteur a atteint environ 96,57 %, témoignant, selon Rui Miguêns, de la forte reprise de l'activité productive et de l'augmentation des capacités industrielles du pays.

« Cette performance revêt une importance économique particulièrement grande. La croissance des industries agroalimentaires se traduit directement par une plus grande capacité du pays à transformer sa production agricole nationale, à réduire sa dépendance aux importations et à renforcer sa sécurité alimentaire », a-t-il souligné.

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L'Indice de la production industrielle, publié par l'Institut national de la statistique (INE), indique que l'indice global de la production industrielle a enregistré une variation mensuelle de 5,25 % en décembre 2025, le secteur manufacturier affichant la plus forte croissance avec une expansion de 10,91 %.

« Les données montrent que ce sous-secteur [l'industrie manufacturière] a enregistré une expansion annuelle de plus de 132 %, les industries agroalimentaires à elles seules affichant une croissance de plus de 135 %, témoignant d'un dynamisme très significatif dans la transformation des produits agricoles et l'approvisionnement du marché intérieur », a-t-il souligné.

Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, l'industrialisation n'est pas un processus qui se construit du jour au lendemain, mais plutôt une transformation structurelle profonde qui exige une vision stratégique, des investissements, une stabilité macroéconomique et de la persévérance.

Les progrès que nous constatons aujourd'hui dans l'industrie manufacturière démontrent que l'Angola s'engage résolument dans cette voie.

« Si nous continuons d'investir dans la production nationale, de renforcer l'environnement des affaires et d'approfondir le partenariat entre les secteurs public et privé, je suis convaincu que l'Angola peut se doter d'une base industrielle toujours plus solide et compétitive, capable de contribuer de manière décisive à la croissance durable du pays », a-t-il affirmé.

Le VIe Forum industriel a porté sur le thème « Compétitivité et croissance de l'industrie en Angola ».