Angola: L'IDF à Soyo lance un appel aux dons pour enrayer la destruction de la flore

Soyo — Le manque de moyens de transport et d'inspecteurs figure parmi les difficultés rencontrées par l'Institut de développement forestier (IDF) de la municipalité de Soyo, dans la province de Zaire, pour endiguer la destruction de la flore dans la région.

S'exprimant lundi à Soyo auprès de l'ANGOP, Avelar dos Reis, responsable de l'IDF dans la municipalité, a déclaré que de vastes zones forestières, notamment dans les villages de Lumueno, Kinguila, Luango, Kikuilo et Cabeça de Cobra, sont dévastées presque quotidiennement pour la production de charbon de bois et la transformation du bois.

Selon cette source, une grande partie des personnes impliquées dans cette activité illégale sont des ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) voisine, avec la complicité de certains de leurs compatriotes.

Avelar dos Reis a dit que la municipalité a besoin d'au moins 20 nouveaux inspecteurs (contre trois actuellement sous le contrôle de l'institution) et d'un véhicule tout-terrain pour faciliter l'accès aux zones touchées, dont beaucoup sont situées dans des régions difficiles d'accès.

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Il a précisé que dans la municipalité de Soyo, un seul agent est autorisé pour l'exploitation forestière et qu'il n'existe aucun concessionnaire agréé pour la production de charbon de bois, ce qui explique l'illégalité de cette activité.

Le responsable a reconnu le soutien apporté par les services de défense et de sécurité publique, qui assistent ponctuellement l'IDF lors d'opérations d'inspection dans les zones les plus reculées, mais a jugé essentiel de renforcer les ressources humaines et matérielles afin d'améliorer la capacité d'intervention de l'agence.

L'Institut de développement forestier est un organisme public rattaché au ministère de l'Agriculture et des Forêts, chargé de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques en matière de foresterie, de faune sauvage et de développement rural.