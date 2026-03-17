Ethiopie: L'ONU désigne un nouveau Coordonnateur résident et humanitaire au pays

17 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé le Nigérian Ozonnia Ojielo au poste de Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies en Éthiopie.

D'après un communiqué de Nations Unies en Éthiopie, M. Ojielo possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines du développement durable, de la gouvernance, de la consolidation de la paix et de la prévention des conflits.

Au cours de sa carrière, il a dirigé un large portefeuille de programmes et projets des Nations Unies à l'échelle mondiale, couvrant quatre continents.

Avant cette nomination, il occupait les fonctions de Coordonnateur résident des Nations Unies au Rwanda, où il a assuré la coordination stratégique de l'équipe de pays, renforcé les partenariats et travaillé étroitement avec les autorités nationales pour soutenir les priorités de développement.

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Il avait auparavant exercé des responsabilités similaires au Kirghizistan, en tant que Coordonnateur résident et représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, tout en représentant également le Fonds des Nations Unies pour la population auprès de la République kirghize.

Au sein du système onusien, il a également occupé plusieurs postes de direction au PNUD, notamment comme directeur du pôle Gouvernance et consolidation de la paix au centre régional pour l'Afrique basé à Addis-Abeba, ainsi que directeur de la prévention des conflits et du relèvement au siège du PNUD à New York.

Par ailleurs, il a acquis une solide expérience de terrain en occupant des fonctions de direction au sein du PNUD au Kenya et au Ghana.

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