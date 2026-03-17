Ethiopie: Des élèves officiers kenyans en visite d'étude au ministère éthiopien des Affaires étrangères

Addis-Abeba — Des élèves officiers du Joint Command and Staff College (JCSC) du Kenya ont effectué ce jour une visite éducative au ministère éthiopien des Affaires étrangères.

À cette occasion, le directeur général des Affaires africaines, Zerihun Abebe, a présenté aux participants -- issus de plusieurs pays -- l'engagement multidimensionnel de l'Éthiopie ainsi que son rôle stratégique au sein de la région.

Il a notamment mis en avant la contribution du pays à la paix et à la stabilité régionales, en abordant des enjeux majeurs tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité maritime, les dynamiques en mer Rouge, ainsi que les questions liées au Nil et à d'autres priorités stratégiques.

Les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération entre l'Éthiopie et les pays africains, notamment dans le cadre de Union africaine et de Autorité intergouvernementale pour le développement, en vue de promouvoir une croissance partagée et une prospérité régionale.

Des élèves officiers originaires du Kenya, de l'Ouganda, de la Zambie, de la Sierra Leone, du Burundi, du Rwanda, du Malawi et de la Tanzanie ont pris part à cette visite d'étude.