Ethiopie: Le pays franchit une nouvelle étape vers son autonomie logistique, selon le vice-Premier ministre

17 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — En visitant le chantier de la ligne ferroviaire AMG-Indode -- premier projet ferroviaire du pays entièrement financé par une entreprise privée nationale --, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que l'Éthiopie entamait une nouvelle phase décisive vers la souveraineté logistique, fondée sur une autonomie complète.

« Ma présence aujourd'hui sur le site d'extension du port sec d'Indode ainsi que sur le chantier de la ligne AMG-Indode illustre clairement que les réformes économiques engagées en Éthiopie reposent sur des bases solides et produisent des résultats tangibles », a-t-il déclaré.

Dans une publication partagée ce jour sur les réseaux sociaux, il a souligné que ce projet ferroviaire constitue une démonstration concrète de l'engagement du secteur privé dans le développement national.

Son avancement, en avance sur le calendrier initial, reflète selon lui le principe clé défendu par le gouvernement : « planifier intégralement, du début à la fin ».

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Longue de 3 km, la ligne ferroviaire relie directement la zone industrielle de Gelan au réseau national, facilitant un transport plus rapide et plus rentable des marchandises, notamment des produits d'exportation à forte valeur ajoutée tels que le café, vers les marchés internationaux.

Parallèlement, l'extension du port sec d'Indode permettra de multiplier par cinq la capacité de stockage des conteneurs, tout en réduisant considérablement les délais de chargement et de déchargement, passant de 10 heures à seulement 2 heures.

Selon le vice-Premier ministre, ces avancées contribuent à moderniser le système logistique du pays en offrant des services plus rapides et plus compétitifs.

Il a également souligné que ces investissements, financés localement, dépassent la simple amélioration opérationnelle en renforçant significativement la souveraineté économique de l'Éthiopie.

Enfin, il a réaffirmé l'engagement total du gouvernement à consolider la position de l'Éthiopie en tant que principal hub commercial et industriel du continent africain.

Lire l'article original sur ENA.

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