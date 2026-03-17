Ethiopie: La banque centrale éthiopienne met en avant la solidité du système financier face aux turbulences mondiales

Addis-Abeba — La Banque nationale d'Éthiopie (BNE) a publié son troisième Rapport sur la stabilité financière, dans lequel elle souligne la résilience du secteur financier du pays malgré un environnement économique international difficile.

Couvrant l'exercice fiscal de juillet 2024 à juin 2025, le document fait état d'une amélioration notable des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment une croissance plus dynamique et un net recul de l'inflation.

Élaboré conformément au mandat de la banque centrale de préserver la stabilité financière, ce rapport propose une analyse approfondie des risques, des vulnérabilités et de la santé globale du système.

Il vise à éclairer les autorités de régulation, les décideurs, les investisseurs et les autres parties prenantes, tout en renforçant la confiance des déposants et en favorisant une croissance économique durable.

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Durant la période étudiée, l'économie éthiopienne a évolué dans un contexte mondial marqué par un ralentissement de la croissance, des tensions géopolitiques persistantes et divers chocs externes.

Malgré ces contraintes, la banque centrale souligne des progrès macroéconomiques significatifs : accélération de la croissance, ralentissement de l'inflation et introduction de taux d'intérêt réels positifs, améliorant ainsi l'efficacité de la politique monétaire.

La situation budgétaire s'est également améliorée, avec une réduction des déficits et une meilleure soutenabilité de la dette publique, contribuant à atténuer les vulnérabilités et à renforcer la stabilité financière globale.

Le secteur bancaire est demeuré solide, avec des performances en hausse sur l'ensemble des indicateurs clés, notamment en matière de fonds propres, de qualité des actifs, de liquidité et de rentabilité.

Les tests de résistance relatifs aux risques de crédit, de liquidité et de change indiquent que les banques disposent d'une capacité suffisante pour faire face à d'éventuels chocs.

Pour l'exercice 2025/26, les perspectives restent encourageantes, portées par la poursuite de la croissance, une inflation maîtrisée à un chiffre, l'expansion du crédit et l'augmentation des recettes en devises.

La principale banque d'importance systémique du pays a réussi l'ensemble des tests de résistance réalisés en juin 2025, traduisant un faible niveau de risque systémique, même si les autorités appellent à une vigilance continue face aux risques de concentration.

Les autres segments du secteur financier affichent également une bonne santé. La microfinance présente un faible niveau de risque, soutenue par des indicateurs solides, tandis que les sociétés de financement d'équipements bénéficient d'une situation financière stable et d'un faible risque de crédit.

Le secteur des assurances demeure résilient, avec des performances positives en termes de liquidité, de rentabilité et de croissance des primes.

Par ailleurs, le développement du marché des capitaux et du secteur de la sécurité sociale contribue à améliorer la liquidité, à réduire les coûts d'emprunt et à soutenir le financement public, notamment via les investissements en bons du Trésor.

Les services financiers numériques ont connu une forte expansion, avec un volume de transactions ayant presque doublé pour dépasser 18 500 milliards de birrs.

Si cette dynamique favorise l'inclusion financière et l'efficacité, elle accroît également les risques opérationnels, cybernétiques et de fraude, d'où la nécessité de renforcer les infrastructures technologiques, les compétences et les dispositifs de gestion des risques.

En conclusion, le rapport souligne que le système financier éthiopien a enregistré une croissance soutenue de ses indicateurs de bilan et de sa rentabilité, tout en restant stable, solide et sûr, parallèlement aux progrès réalisés dans la mise en place du Fonds d'assurance-dépôts.