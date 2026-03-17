Afrique: Le président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé ses condoléances suite aux glissements de terrain survenus dans la zone de Gamo

Addis-Abeba — Profondément affecté par cette catastrophe, il a fait part de sa vive émotion après ces événements tragiques qui ont causé de nombreuses pertes humaines et contraint des milliers de personnes à se déplacer.

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, exprime sa profonde tristesse et ses sincères condoléances au Gouvernement et au peuple éthiopiens suite aux tragiques glissements de terrain survenus dans la zone de Gamo, qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes et déplacé des milliers de familles après plusieurs jours de fortes pluies.

Le Président présente ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, tout en exprimant sa solidarité avec toutes les communautés touchées par la catastrophe.

Mahmoud rend également hommage aux secouristes, aux travailleurs humanitaires et aux volontaires locaux qui oeuvrent sans relâche pour secourir les survivants et apporter une aide aux personnes dans le besoin.

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La Commission de l'Union africaine se tient aux côtés de l'Éthiopie en cette période de deuil national et réaffirme son soutien aux efforts de secours et de reconstruction en cours.

Le Président exprime également sa préoccupation face aux conséquences plus larges des graves inondations dans la région et souligne l'importance d'investir dans la gestion des risques de catastrophe, les systèmes d'alerte précoce et la résilience climatique afin de mieux protéger les populations contre la menace croissante des phénomènes météorologiques extrêmes.