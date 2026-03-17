Cote d'Ivoire: Mupemenet-CI - Un partenariat avec la Cmu pour alléger le coût des soins des enseignants

La Mutuelle du personnel de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire (Mupemenet-CI) a informé l'opinion publique sur de nouveaux axes d'amélioration de l'accès aux soins, adossés à un partenariat avec la Couverture maladie universelle (Cmu), au bénéfice des enseignants. Indique un communiqué transmis le lundi 16 mars 2026 à la rédaction de fratmat.info.

Selon le document relayant la vision du président du conseil d'administration, Michaël Boko, cette collaboration vise à simplifier le parcours de soins des adhérents au sein des centres de santé de la mutuelle. Il précise que ces structures fonctionnent désormais comme un guichet unique, permettant un couplage des prestations entre la Cmu, en tant que régime de base, et la Mupemenet-CI, qui intervient en complémentaire.

À l'en croire, les patients bénéficient ainsi d'une prise en charge intégrée, avec des démarches administratives allégées et un accès plus fluide aux soins.

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Le communiqué souligne également que ce partenariat permet une réduction « significative » du reste à charge pour les enseignants. Grâce à l'optimisation du mécanisme de tiers-payant, la part habituellement supportée par l'assuré est « fortement réduite, voire supprimée » pour certains actes. À cela s'ajoutent, des tarifs conventionnés appliqués dans les centres de santé de la mutuelle, limitant les dépassements de coûts observés dans d'autres structures sanitaires.

Autre avantage mis en avant : le renforcement de l'offre de soins de proximité. Les centres de santé de la Mupemenet-CI, en étant conventionnés, répondent, peut-on lire, à des normes de qualité définies par les autorités sanitaires. D'après Michaël Boko, cette exigence contribue à améliorer le niveau des prestations offertes aux enseignants. Il est aussi relevé que cette collaboration « facilite » la disponibilité des médicaments essentiels, notamment ceux inscrits dans la liste de la Cmu, directement dans les pharmacies des centres mutualistes.

Par ailleurs, pour le Pca, ce partenariat favorise une meilleure prévention sanitaire. Mieux il permet la mise en oeuvre de campagnes de dépistage et de bilans de santé accessibles, portant sur des pathologies courantes telles que l'hypertension ou le diabète. Le suivi des patients est également amélioré grâce à une meilleure traçabilité des soins, ce qui, selon le communiqué, aide la mutuelle à adapter ses prestations aux besoins réels de ses adhérents.

L'accès aux soins et les conditions de vie des enseignants

La mutuelle poursuit la mise en oeuvre de son programme d'aménagement de centres de santé mutualistes, en partenariat avec la Direction de la Mutualité et des OEuvres Sociales en milieu scolaire (Dmoss). Cette initiative vise à réduire le coût des prestations de santé pour les adhérents et à faciliter l'accès aux soins, notamment pour les enseignants exerçant en milieu rural.

Lancé depuis 2019, ce programme a déjà permis l'ouverture de quatre centres de santé, contribuant à renforcer la présence de la mutuelle sur le territoire national et à améliorer l'accès aux services pour les fonctionnaires du secteur de l'Éducation et de la Formation.

Dans cette même dynamique, la Mupemenet-ci annonce l'ouverture prochaine de trois nouveaux centres de santé dans les villes de Bouaké, Daloa et Soubré. L'objectif est de rapprocher davantage les services médicaux des adhérents et de réduire les distances ainsi que les coûts liés à la prise en charge sanitaire. Pour le président du conseil d'administration, Michaël Boko, cette expansion constitue une étape importante dans la stratégie de renforcement de la solidarité au sein de la communauté éducative ivoirienne.

Au-delà du volet sanitaire, la mutuelle affiche également des ambitions pour consolider son rôle de pilier de la protection.

Sur le plan technologique, elle poursuit sa transformation numérique. Présentée comme la première mutuelle entièrement digitalisée en Côte d'Ivoire, elle s'appuie sur des outils innovants tels que l'application « Ma Menet », un centre d'appel accessible 24h/24 et l'adhésion via ChatBox afin de faciliter les démarches des membres et d'améliorer la qualité des services.

À travers ces initiatives, la Mupemenet-Ci entend consolider sa position de leader mutualiste dans le secteur de l'éducation. Une ambition qui, selon le communiqué, s'inscrit dans la vision managériale du président du conseil d'administration, Michaël Boko, engagé à renforcer l'innovation, la proximité et la solidarité au profit des enseignants ivoiriens.

À travers ces différentes mesures, il s'agit de consolider son rôle dans la protection sociale des personnels de l'éducation. Une orientation qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la solidarité et d'amélioration continue des conditions de vie des enseignants en Côte d'Ivoire.