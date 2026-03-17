Afrique: Santé Aau continent - Le Centre africain d'Excellence médicale d'Abuja obtient la certification mondiale 'Great Place to Work'

Le Centre Africain d'Excellence Médicale (AMCE), basé à Abuja au Nigeria a obtenu la certification internationale Great Place to Work™, rapporte un communiqué de presse transmis à Fratmat.info le 16 mars 2026. Cette distinction, attribuée sur la base des retours des employés, vient consacrer la qualité du cadre professionnel au sein de cette institution médicale de pointe créée par la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) en partenariat avec le King's College Hospital de Londres.

Selon les résultats de l'enquête interne Trust Index Survey, 90 % des employés considèrent l'AMCE comme un excellent lieu de travail, un score nettement supérieur aux standards mondiaux. Cette reconnaissance met en lumière la solidité de la culture organisationnelle de l'établissement, fondée sur la confiance, la collaboration et l'engagement collectif.

Pour Brian Deaver, Directeur général de l'AMCE, cette certification constitue avant tout une reconnaissance du travail des équipes. « Cette distinction reflète les femmes et les hommes qui font vivre l'AMCE au quotidien. Leur engagement et leur esprit de collaboration nous permettent de poursuivre notre mission de transformation des systèmes de santé en Afrique », a-t-il déclaré.

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L'institution, qui poursuit l'expansion de ses capacités cliniques et opérationnelles, met un point d'honneur à créer un environnement de travail où les collaborateurs se sentent valorisés, soutenus et encouragés à innover. Pour ses dirigeants, une culture d'entreprise forte constitue un levier essentiel pour améliorer la performance et garantir un impact durable.

Créé pour combler les insuffisances en matière de services médicaux spécialisés sur le continent, le Centre Africain d'Excellence Médicale d'Abuja se positionne comme un établissement de référence dans plusieurs domaines, notamment l'oncologie, l'hématologie, les soins cardiovasculaires et la médecine générale.

L'établissement dispose également d'équipements de pointe permettant la réalisation d'interventions avancées, telles que les greffes de cellules souches, des traitements qui obligeaient auparavant de nombreux patients africains à se rendre à l'étranger.

Ce projet s'inscrit dans la vision plus large d'Afreximbank, qui vise à renforcer l'écosystème de santé africain, à réduire le recours au tourisme médical et à promouvoir la formation et la recherche médicale sur le continent.

Avec un réseau croissant de spécialistes, de chercheurs et de professionnels de santé, l'AMCE entend s'imposer comme un pôle majeur de médecine avancée en Afrique, contribuant à bâtir un système de santé plus robuste et plus résilient au service des populations africaines.