Cote d'Ivoire: Diplomatie régionale - Le pays au sommet de Conakry sur les différends frontaliers

La Côte d'Ivoire a pris part, en qualité de pays témoin, au sommet tripartite de haut niveau consacré aux différends frontaliers entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia.

Mandatée par le Président Alassane Ouattara, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, a représenté le pays lors de cette rencontre tenue le lundi 16 mars 2026, au Palais Mohammed V de Conakry.

Présidé par le Chef de l'État guinéen, Mamadi Doumbouya, le sommet a également réuni Joseph Nyumah Boakai et Julius Maada Bio, respectivement Présidents du Liberia et de la Sierra Leone. Les échanges se sont déroulés dans un climat marqué par la volonté de privilégier le dialogue et la recherche de solutions apaisées dans l'espace stratégique du fleuve Mano.

Envoyée spéciale du Président ivoirien, Nialé Kaba a transmis un message de soutien et de solidarité, tout en réaffirmant l'engagement constant de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du règlement pacifique des différends. Sa participation a été saluée par les différentes délégations.

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Au terme des travaux, les Chefs d'État ont exprimé leur détermination commune à poursuivre les discussions en vue de solutions durables, fondées sur la coopération, le dialogue et le renforcement de l'intégration régionale.