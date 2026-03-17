Cote d'Ivoire: MuPEPS - Entre solidarité, assurance santé et promotion du sport scolaire

N'Guessan Koffi Valentin, président de cette jeune structure, entend renforcer la cohésion entre plus de 230 établissements, améliorer les conditions de travail des professeurs d'Eps et offrir une couverture sociale adaptée à leurs réalités.

Monsieur le président, pouvez-vous nous présenter la mutuelle et les motivations qui ont conduit à sa création au sein de la Drena d'Abidjan ?

La Mutuelle des professeurs d'Éducation physique et sportive de la Drena Abidjan 4, abrégée MupEps, a été créée en 2022 afin de fédérer les professeurs d'Eps des 11 établissements publics et des 221 établissements privés relevant de notre direction régionale. Son premier président fut M. Degré Roland. L'adhésion s'élève à 2 000 Fcfa, avec une cotisation annuelle de 16 000 Fcfa. La mutuelle vise principalement l'épanouissement des professeurs d'Eps, l'assistance en cas d'événements heureux ou malheureux, l'amélioration du cadre de travail, la promotion de meilleures conditions pour la pratique de l'Eps, ainsi que l'organisation et l'encouragement de formations pédagogiques et professionnelles.

La MupEps couvre l'ensemble des zones de la Drena Abidjan 4, à savoir Abobo, Anyama, Djogorobité, Brofodoumé, Akoupé-Zeudji et M'Bonoua.

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Quel bilan faites-vous de vos actions sociales (santé, entraide, décès) au cours de l'année écoulée ?

Le bilan est globalement positif. La mutuelle a apporté son soutien à plusieurs collègues lors d'accouchements, de mariages, de décès dans leurs familles proches (père ou mère), ainsi qu'aux familles des collègues disparus, avec un appui moral, matériel et financier. Depuis la précédente présidence jusqu'à ma première mandature, entamée en août 2025, les actions sociales se déroulent harmonieusement.

Les professeurs d'Eps sont particulièrement exposés aux blessures physiques et aux conditions climatiques. Quelle prise en charge spécifique la mutuelle offre-t-elle en cas d'accident de travail ou de maladie liée à la pratique sportive ?

C'est l'une des priorités majeures de cette mandature. Nous sommes en discussion avancée avec une compagnie d'assurance médicale en vue de la signature d'un protocole d'accord, notamment au bénéfice de nos collègues du secteur privé. Parallèlement, nous négocions des partenariats avec des entreprises spécialisées dans les produits ménagers, les véhicules, les motos, les téléphones et divers équipements, afin de faciliter les modalités de paiement pour nos membres. Cette future assurance médicale couvrira le professeur concerné, son épouse et leurs enfants dans les hôpitaux et pharmacies partenaires.

Quels sont vos grands projets pour cette année ?

Nos projets s'articulent autour de plusieurs axes, notamment une meilleure organisation interne, avec une identification complète de tous les professeurs d'Eps de la Drena Abidjan 4 (opération finalisée en collaboration avec le Crd). Par ailleurs, nous mettons l'accent sur la promotion du sport scolaire, avec la création d'Associations sportives d'établissement (Ase), en collaboration avec la Ligue des sports scolaires, la participation de tous les établissements aux compétitions de l'Oissu, ainsi que l'organisation d'activités sportives.

Pour l'année scolaire 2025-2026, la mutuelle prévoit un grand tournoi multisports comprenant : football, handball, basketball, randonnées, dodgeball, courses de vitesse, saut en hauteur, saut en longueur, gymnastique, lutte africaine, slam, floorball, netball, petit poteau, danse, etc. L'objectif est d'impliquer un maximum d'élèves et de détecter les talents. Les meilleurs seront intégrés dans des académies encadrées par les professeurs d'Eps.

Quel message lancez-vous aux professeurs d'Eps qui hésitent encore à rejoindre la mutuelle ?

J'invite tous les collègues à s'inscrire. Depuis le lundi 19 janvier, le bureau a entamé une tournée de sensibilisation sur tous les sites afin d'expliquer les avantages et d'échanger directement avec les professeurs.

Comment financez-vous vos activités en dehors des cotisations ? Sollicitez-vous des partenaires extérieurs ?

Le financement reste un défi. En plus des cotisations, nous sollicitons régulièrement des fédérations, certaines personnalités ainsi que des partenaires volontaires.