Congo-Brazzaville: La dette de la République du Congo atteint 92 % du PIB après l'émission d'euro-obligations

La dette publique de la République du Congo est passée à 8 943,97 milliards de FCFA à la fin de 2025, soit 92,46% du PIB, selon les données de la Caisse Congolaise d'Amortissement.

Cette augmentation traduit une hausse par rapport aux 8 535,77 milliards FCFA à fin 2024, où la dette s'établissait à 92,31% du PIB. Sur 12 mois, le stock de la dette a augmenté d'environ 408 milliards de FCFA. Le rythme d'accumulation s'est accéléré en fin d'année, la dette ayant augmenté de 6,16 % entre septembre et décembre 2025, selon les données trimestrielles.

Les emprunts intérieurs restent la principale composante du profil d'endettement du pays. La dette intérieure s'est élevée à 5 334,07 milliards de FCFA, soit 59,64% du total. La dette extérieure a atteint 3 609,90 milliards de FCFA, soit 40,36% du portefeuille, reflétant une part croissante des emprunts étrangers.

La composition de la dette s'est modifiée au cours du dernier trimestre de l'année. La dette extérieure est passée de 36,86 % du total à la fin du troisième trimestre à 40,36 % en décembre, selon le CCA. Ce changement signale un rééquilibrage en faveur des sources de financement internationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce changement est lié au retour du Congo sur les marchés de capitaux mondiaux. En novembre et décembre 2025, le gouvernement a émis et ré-approuvé des euro-obligations pour un montant total de 930 millions de dollars, soit environ 524,74 milliards de FCFA. Ces opérations ont augmenté la part de la dette extérieure dans le portefeuille global.

Points clés à retenir

L'augmentation du niveau d'endettement du Congo met en évidence la dépendance du pays à l'égard des financements intérieurs et extérieurs pour gérer les besoins budgétaires. La dette dépassant 92 % du PIB place le pays parmi les États souverains les plus endettés d'Afrique subsaharienne. L'augmentation des emprunts extérieurs reflète l'accès renouvelé aux marchés internationaux des capitaux après des périodes de financement limité. L'émission d'euro-obligations permet aux gouvernements de lever des volumes plus importants de capitaux en devises étrangères, mais elle introduit également une exposition au risque de change et une pression sur le refinancement.

La structure de la dette du Congo reste pondérée par des instruments nationaux, ce qui réduit le risque de change mais peut limiter la liquidité des marchés financiers locaux et augmenter les coûts d'emprunt. Le passage à la dette extérieure suggère que le gouvernement recherche des sources de financement diversifiées et des échéances plus longues. Toutefois, une exposition extérieure plus importante nécessite des recettes d'exportation stables, souvent liées à la production de pétrole, qui reste un moteur essentiel de l'économie.

L'évolution des taux d'intérêt mondiaux et des prix des matières premières influencera la viabilité de la dette. Les investisseurs se concentreront sur la capacité du gouvernement à gérer les risques de refinancement, à maintenir la discipline budgétaire et à stabiliser le ratio dette/PIB à moyen terme.