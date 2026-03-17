Afrique: Coup de tonnerre à la CAN 2025 - Le Sénégal forfait, le Maroc titré

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a rendu ce 17 mars une décision lourde de conséquences concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Saisi par la Fédération Royale Marocaine de Football, l’organe d’appel a finalement déclaré l’équipe nationale du Sénégal forfait, entérinant une victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Une décision qui renverse le verdict initial

Réuni pour examiner l’appel introduit par la FRMF, le Jury d’Appel a jugé la requête recevable et fondée, annulant ainsi la décision initiale du Jury disciplinaire de la CAF. Au cœur de cette affaire : l’interprétation et l’application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, relatifs notamment aux comportements fautifs et aux sanctions pouvant aller jusqu’au forfait.

Selon la CAF, le comportement de la sélection sénégalaise relève bien de ces dispositions. En conséquence, la Fédération Sénégalaise de Football est reconnue en infraction, ce qui entraîne automatiquement la sanction la plus lourde prévue : la défaite par forfait. Le match est donc homologué 3-0 en faveur du Maroc. Une décision inédite jamais rendu de toute l’histoire de la CAN.

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Plusieurs incidents examinés

Au-delà du sort de la finale, le Jury d’Appel s’est également prononcé sur une série d’incidents survenus lors de la rencontre, révélant un climat particulièrement tendu.

Concernant le joueur marocain Ismaël Saibari, reconnu coupable de comportement fautif, la sanction a été revue à la baisse. Initialement plus sévère, elle est désormais fixée à deux matchs de suspension, dont un avec sursis, tandis que l’amende de 100 000 dollars a été annulée.

Par ailleurs, la responsabilité de la FRMF a été confirmée dans plusieurs incidents organisationnels. L’amende liée au comportement des ramasseurs de balles a été réduite à 50 000 dollars. Celle concernant l’usage de laser a également été revue à la baisse, passant à 10 000 dollars. En revanche, la sanction de 100 000 dollars pour interférences autour de la zone de révision vidéo (VAR) a été maintenue.

Une finale sous haute tension

Cette décision vient clore un contentieux qui aura marqué l’édition 2025 de la CAN, organisée au Maroc. La finale, censée être un moment fort du football africain, s’est transformée en affaire disciplinaire majeure, mettant en lumière les enjeux liés à l’éthique, à la sécurité et au respect des règlements dans les grandes compétitions continentales.

Avec ce verdict, le Maroc est officiellement sacré champion d’Afrique 2025, tandis que le Sénégal voit s’envoler un potentiel nouveau titre dans des circonstances particulièrement controversées.

Ce dénouement risque de susciter de nombreuses réactions, tant du côté des supporters que des instances dirigeantes, dans un contexte où la crédibilité et la gestion des compétitions africaines restent des sujets sensibles.