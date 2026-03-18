Plus de 65 ans après sa disparition dans les conditions pour le moins abracadabrantesques, le leader indépendantiste congolais, Patrice Lumumba, continue de hanter le sommeil de ses bourreaux.

Du moins, pour ceux d'entre eux qui sont encore de ce monde. C'est le cas, par exemple, de cet ancien diplomate belge renvoyé devant la Justice de son pays pour « participation à des crimes de guerre ». Agé de 93 ans, Etienne Davignon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est, dit-on, le seul homme à pouvoir répondre d'une éventuelle responsabilité pénale et cela, parmi la dizaine de fonctionnaires, policiers ou agents de renseignements belges visés initialement dans une plainte déposée en 2011 par les enfants de Lumumba.

En saura-t-on davantage sur les circonstances de l'assassinat du premier chef du gouvernement de l'ex-Congo belge devenu plus tard la République démocratique du Congo (RDC) ? On attend de voir. Car, avec l'âge qui est le sien, on se demande si le mis en cause qu'est Etienne Davignon, sera encore lucide, en cas de procès, pour répondre aux questions du juge. C'est un pari qu'il faudra travailler à relever surtout pour une affaire aussi importante que celle de Lumumba, qui a longtemps empoisonné les relations entre Kinshasa et Bruxelles. Mais une chose est sûre.

La meilleure manière de rendre hommage à Lumumba, c'est de faire jaillir la lumière sur les circonstances de son assassinat

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le renvoi d'un ex-diplomate belge devant la Justice, est la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, que l'ex-puissance coloniale a joué un rôle important dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Toute chose qui apporte de l'eau au moulin de tous ceux qui décrivent la colonisation belge comme l'une des plus violentes de l'histoire avec à la clé plusieurs milliers de morts.

S'il est vrai que le roi belge, Philippe, en 2020 et 2022, avait reconnu le racisme et les souffrances infligées aux Congolais, force est de reconnaître qu'il s'était gardé de franchir le pas en présentant des excuses officielles à la RDC. Tout au plus s'était-il contenté d'exprimer de « profonds regrets ».

C'est plutôt le Premier ministre Alexander de Croo qui, à la faveur d'une cérémonie de remise de la dent de Lumumba, et s'inscrivant dans un processus de réconciliation et de mémoire, avait présenté, le 20 juin 2022, les excuses officielles de la Belgique dans l'assassinat du dirigeant congolais. La démarche en elle-même n'a rien de mauvais. Mais la meilleure manière de rendre hommage à Lumumba, c'est de faire jaillir la lumière sur les circonstances de son assassinat. Et le renvoi de l'ex-diplomate belge devant la Justice, constitue une victoire d'étape pour les enfants du défunt.