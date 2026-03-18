Afrique: L'énergie - Nouveau carburant de l'économie numérique africaine

La conférence intitulée « Données, calcul et énergie : l'équation énergétique de l'ère de l'IA », tenue lors du Mobile World Congress Barcelona 2026, a mis en lumière une réalité de plus en plus évidente : l'économie numérique repose désormais sur une ressource tangible et stratégique, l'énergie.

Derrière l'apparente immatérialité du cloud computing, de l'intelligence artificielle (IA) et des services numériques se cache une infrastructure physique extrêmement énergivore. Les data centers, véritables usines du numérique, consomment des quantités croissantes d'électricité pour alimenter les serveurs, les systèmes de refroidissement et les réseaux de transmission.

Selon plusieurs analyses internationales, la consommation mondiale d'électricité des centres de données pourrait plus que doubler d'ici à 2030, passant d'environ 448 TWh en 2025 à près de 980 TWh. Une hausse largement portée par l'explosion des applications d'IA et par la multiplication des services numériques dans tous les secteurs économiques. Cette évolution pousse les gouvernements et les entreprises technologiques à intégrer la dimension énergétique au coeur de leurs stratégies de développement numérique.

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L'Afrique face à l'équation énergétique du numérique

Sur le continent africain, la transformation numérique n'est plus une perspective lointaine. Plusieurs États ont lancé des stratégies ambitieuses visant à faire du numérique un moteur de croissance. Le Sénégal, par exemple, a initié son New Deal technologique Horizon 2034, tandis que l'Éthiopie déploie la stratégie Digital Ethiopia 2030, qui place les infrastructures numériques et les centres de données au coeur du développement économique.

La généralisation du mobile money, la digitalisation des services publics et l'essor des plateformes cloud créent une demande croissante en puissance de calcul. Dans ce contexte, l'Afrique possède plusieurs atouts structurels : une population jeune, des marchés numériques en expansion rapide et une position géographique stratégique reliant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Le continent dispose également d'un potentiel exceptionnel en énergies renouvelables, notamment solaire, hydraulique et éolienne. Ces ressources pourraient faire de l'Afrique un futur hub énergétique pour l'économie numérique mondiale.

Le défi des infrastructures électriques

Mais cette ambition se heurte à une contrainte majeure : la faiblesse des infrastructures énergétiques. Dans de nombreux pays africains, l'instabilité des réseaux électriques et la dépendance aux générateurs diesel restent des obstacles importants. Pour les opérateurs de data centers, l'énergie représente souvent plus de la moitié des coûts d'exploitation.

À cela s'ajoutent des délais de déploiement des infrastructures électriques pouvant atteindre 18 à 24 mois, ce qui ralentit la mise sur le marché de nouveaux services numériques. Dans ce contexte, la conception des centres de données évolue rapidement. Les infrastructures doivent désormais être modulaires, capables d'intégrer des sources d'énergie renouvelables et de gérer intelligemment les charges électriques.

Vers une souveraineté numérique et énergétique

À mesure que l'IA, le cloud et les services numériques se généralisent, l'énergie devient un facteur clé de compétitivité. Les centres de données ne sont plus seulement des infrastructures informatiques : ils deviennent de véritables pôles énergétiques à haute densité, où se joue une partie de la souveraineté numérique des États. Pour l'Afrique, l'enjeu dépasse largement la simple modernisation technologique.

Il s'agit de construire des infrastructures numériques capables de soutenir la croissance économique tout en garantissant la résilience énergétique. L'avenir numérique du continent dépendra donc de sa capacité à développer des data centers modulaires, économes en énergie et intégrés aux énergies renouvelables. C'est à cette condition que la révolution numérique africaine pourra devenir un véritable levier de développement durable et non une nouvelle source de dépendance énergétique.