Burkina Faso: Déclaration de Madame le Ministre de la Famille et de la Solidarité à l'occasion de la Journée Mondiale du Travail Social

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À l'occasion de la Journée mondiale du travail social, célébrée chaque année à l'initiative de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, je rends, au nom du Gouvernement du Burkina Faso, un hommage appuyé à l'ensemble des travailleurs sociaux du monde et, en particulier, à celles et à ceux qui accomplissent leur mission avec engagement et dévouement au service des populations burkinabè.

Le thème retenu pour l'édition 2026, « Co-construire l'espoir et l'avenir : un appel Harembee à unir une société divisée », nous interpelle tous sur la nécessité de renforcer la solidarité, la responsabilité collective et la cohésion sociale dans un contexte marqué par des crises multiformes.

Au Burkina Faso, les associations professionnelles des travailleurs sociaux ont retenu comme thème national : « Co-construction d'un vivre-ensemble au Burkina Faso : rôle et place des travailleurs sociaux ».

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Ce thème traduit l'importance du travail social dans la consolidation du tissu social et dans l'accompagnement des populations, notamment les plus vulnérables. À travers l'accompagnement psychosocial, la médiation sociale, la protection des personnes en situation de vulnérabilité et le renforcement des capacités des familles et des communautés, les travailleurs sociaux contribuent chaque jour à préserver la dignité humaine et à renforcer la résilience des communautés.

Je salue à cet effet l'engagement des associations professionnelles du secteur ainsi que l'accompagnement de l'Institut national de formation en travail social, qui organiseront, au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars 2026, des cadres de réflexion sur les contributions du travail social à la promotion du vivre-ensemble et à la reconstruction du tissu social national.

Le Gouvernement du Burkina Faso, à travers le Ministère de la Famille et de la Solidarité, réaffirme sa volonté de renforcer la reconnaissance du travail social, d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels et de soutenir la formation et la coordination des interventions sociales.

Dans un contexte où cette profession essentielle est parfois confrontée à des incompréhensions ou à des jugements hâtifs liés aux agissements isolés de certains individus, j'en appelle au sens élevé de professionnalisme, d'éthique et de responsabilité qui caractérise les travailleurs sociaux du Burkina Faso.

En ce 17 mars 2026, la Nation burkinabè exprime sa profonde reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui, souvent dans la discrétion, consacrent leur engagement au service des personnes vulnérables et à la consolidation de la cohésion sociale.

J'invite l'ensemble des acteurs sociaux et les forces vives de la Nation à unir leurs efforts pour co-construire l'espoir, renforcer le vivre-ensemble et bâtir un Burkina Faso plus solidaire et plus résilient.

Fait à Ouagadougou, le 17 mars 2026

Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABORÉ

Officier de l'Ordre de l'Etalon