Afrique: CAN 2025 - «Infondée en droit, arbitraire et disproportionnée», le Sénégal conteste la décision de la CAF

Au Sénégal, après la sidération, la contre-attaque. Dès mardi 17 mars au soir, la Fédération sénégalaise de football a décidé de contester formellement la décision de la CAF d'annuler la victoire du Sénégal face au Maroc dans la CAN 2025, qu'elle juge « infondée en droit, arbitraire et disproportionnée ».

Premier argument de la Fédération sénégalaise de football, qualifier d'« abandon » ou « d'arrêt définitif » la « suspension temporaire » décidée par l'entraîneur le soir de la finale est abusif et viole la souveraineté de l'arbitre tout comme les règles du jeu.

Pour la fédération sénégalaise les articles 82 et 84 - selon lesquels une équipe qui quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre est déclarée perdante ne sont donc pas applicables puisque le jeu s'est arrêté quinze minutes avant de reprendre, « le penalty a été tiré, et le résultat acquis au terme des prolongations », peut-on lire dans le courrier adressé à la CAF.

« Sidérée »

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Un courrier pour demander également à ce que la Confédération africaine de football (CAF) suspende l'exécution de la décision d'annuler la victoire du Sénégal sur le Maroc en attendant un arbitrage définitif. Un arbitrage demandé sous 48 heures au Tribunal arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne. La Fédération sénégalaise de football, qui s'est dite « sidérée » hier soir par cette décision « inédite ». « Le monde va nous entendre », a assuré le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football Abdoulaye Saydou.

Dans les villes sénégalaises, c'est l'incrédulité et le dégoût après la décision de la CAF de retirer la victoire de la CAN au pays. À Dakar, ce supporter ne décolère pas : « Vraiment, je suis désolé, désolé, désolé du football africain. Parce que deux buts valables sur le terrain maintenant par la magouille ou bien par quoi que ce soit, il retire la Coupe au Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec la CAF. »

« Le football n'a plus de sens aujourd'hui »

Pour cet autre, « nous sommes tous dégoûtés mon ami et moi. Depuis tout à l'heure, on discute sur cela. Donc on trouve anormal qu'aujourd'hui nous gagnons une finale sur le terrain et deux ou trois personnes derrière leur bureau décident de nous retirer notre belle victoire. C'est plus que fou. Le football n'a plus de sens aujourd'hui. »

« Vraiment, c'est un scandale on peut dire, clame encore celui-ci. Ça veut dire qu'on peut gagner la Coupe et trois mois après quelqu'un appelle pour dire, "écoute, on va récupérer la Coupe". Sur quelle base ? C'est inadmissible, On ne peut pas le comprendre. C'est quelque chose qui vient de tomber du ciel. On a gagné la Coupe ! »