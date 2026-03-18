Angola: Décès de l'ancien ministre de la Justice, Rui Mangueira

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — L'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Rui Jorge Carneiro Mangueira, est décédé mardi après-midi à Pampelune, en Espagne, à l'âge de 63 ans, des suites d'une longue maladie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Outre son important parcours diplomatique, Rui Jorge Carneiro a également exercé avec zèle et responsabilité les fonctions de président du conseil d'administration de la Banque de développement extérieur (Banco de Fomento Exterior), où il a marqué de son empreinte le renforcement des institutions et le développement national.

Rui Mangueira a également été ambassadeur de l'Angola au Royaume-Uni, où il s'est distingué par son aptitude à représenter et à promouvoir les intérêts du pays, acquérant ainsi une reconnaissance internationale.

Dans un message de condoléances, le ministère des Affaires étrangères exprime sa profonde tristesse face au décès du diplomate, soulignant une carrière marquée par son dévouement à la cause nationale, sa compétence professionnelle et son sens aigu des valeurs de l'État.

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En ce moment de deuil, le ministère des Affaires étrangères salue les qualités humaines et professionnelles du diplomate, dont le souvenir restera un exemple de dévouement, d'intégrité et de patriotisme au service de l'Angola, et présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues.

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