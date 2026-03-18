Angola: Ferrovia et Vila Clotilde qualifiés pour les quarts de finale du Unitel Basket

Luanda — Les équipes de Ferrovia et de Vila Clotilde se sont qualifiées pour les quarts de finale du Championnat national masculin senior de basketball Unitel Basket, occupant les deux premières places du groupe B avec 17 points chacune.

Elles rejoignent en quarts de finale les six équipes du groupe A : Petro de Luanda, Primeiro de Agosto, Sporting, Interclube, Casa Pessoal do Porto do Lobito et Petro B, dont la deuxième phase s'achève ce mardi.

Ferrovia a décroché la première place du groupe B, composé de 10 équipes, avec 17 points, grâce à huit victoires, une défaite, 770 points marqués et 641 encaissés en neuf journées.

De son côté, Vila Clotilde a terminé deuxième avec 15 points, grâce à six victoires, trois défaites, 837 points marqués et 682 encaissés, devançant ainsi le Clube Amigos do Basquetebol de Benguela et le Sporting B.

En quarts de finale, qui se dérouleront du 13 au 18 avril, Ferroviário affrontera Primeiro de Agosto (2e du groupe A) au meilleur des trois matchs, et Vila Clotilde sera opposé à Petro de Luanda (1er du groupe A).

Les affiches de cette phase seront connues après la fin du groupe A.

Petro de Luanda est le tenant du titre.