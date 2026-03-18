Angola: Nouvel accident mortel sur la route nationale EN100

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/LUZ

Icolo e Bengo — Une personne a perdu la vie mardi après-midi (17 mars) suite au renversement d'un poids lourd sur la route nationale EN100, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

L'accident s'est produit vers 17h00 mardi, à proximité de l'usine Caterpillar, lorsqu'un camion-remorque Shacman blanc, immatriculé LDA-68-91-AE, a quitté la route puis s'est renversé, tuant sur le coup le conducteur.

Les services de police, de protection civile et d'incendie ont dû recourir à des moyens techniques spéciaux pour extraire le corps du conducteur, coincé dans la carcasse du véhicule.

Le camion, qui transportait uniquement le conducteur, circulait du sud au nord, probablement en provenance de Benguela et à destination de Luanda.

Dimanche dernier, sur la même route nationale (EN100), 11 personnes ont perdu la vie dans un autre accident de la route lorsqu'un bus transportant 42 passagers s'est renversé, faisant également 33 blessés.

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