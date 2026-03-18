Angola: Basketball - Petro de Luanda recrute le Nigérian Elonu

Luanda — L'équipe masculine senior de basketball de Petro de Luanda a annoncé aujourd'hui la signature du pivot nigérian Chinemelu Elonu.

Selon le site officiel du club, le joueur de 39 ans a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison en cours.

Drafté en NBA en 2009 par les Los Angeles Lakers, Elonu, qui mesure 2,08 m, renforcera le jeu intérieur des « Tricolores » aux côtés de Yanick Moreira, Cléusio Castro, Jorge Filipe et Aboubakar Gakou.

Le joueur apporte son expérience acquise en Espagne, en Chine, en Grèce, en Italie, à Porto Rico et au Koweït, où il est reconnu pour ses qualités au rebond.

Il s'agit de la troisième recrue étrangère de Petro de Luanda, après Javion Blake (arrière) et Peter Jok (pivot).

Elonu rejoint l'équipe en renfort pour la phase finale du Championnat national et de la Conférence Kalahari de la Ligue africaine de basketball (BAL), qui débute le 27 mars à Pretoria, en Afrique du Sud.