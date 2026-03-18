Angola: Le procureur général angolais optimiste quant au recouvrement effectif des avoirs à l'étranger

Luanda — Le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz, s'est montré optimiste ce mardi à Luanda quant au recouvrement des avoirs angolais transférés à l'étranger, dont les dossiers sont actuellement en cours d'instruction.

M. Pitta Gróz s'exprimait devant la presse à l'issue de la cérémonie de lancement du Plan stratégique de lutte contre les crimes contre la faune sauvage et l'environnement en Angola, une initiative du Bureau du Procureur général de la République visant à réduire la criminalité dans ces domaines.

« Je ne peux pas donner de chiffre précis, mais nous avons des fonds en Suisse, qui a reçu environ un milliard, à Singapour, plus de 500 millions, et aux Bermudes, environ 200 millions», a déclaré le procureur général, qui a assuré qu'un effort considérable est déployé, tant par son bureau que par le pouvoir exécutif, pour le recouvrement effectif de ces avoirs.

Selon le magistrat, qui n'a pas précisé la devise en question, ces fonds parviendront finalement en Angola. « Nous n'avons donc pas à nous inquiéter, l'argent ne sera pas perdu. »

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Il a ajouté que des bases solides ont été mises en place au sein du Bureau du Procureur général pour poursuivre la lutte contre la corruption.

En Angola, le Service national de recouvrement des avoirs (SENRA), rattaché au Bureau du Procureur général, a permis de recouvrer plus de 19 milliards de dollars d'actifs (biens immobiliers, entreprises, liquidités) au niveau national et international à la fin de l'année 2024.

Ces efforts visent à lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, en privilégiant la restitution volontaire et la saisie définitive des avoirs.