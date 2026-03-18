Sénégal: BRVM - Fortunes diverses pour les activités du marché ce mardi 17 mars 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les activités du marché ont connu des fortunes diverses.

C'est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 7,079 milliards FCFA la veille à 3,055 milliards FCFA ce 17 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 65,099 milliards, en se situant 15 885,658 milliards FCFA contre 15 950,757 milliards FCFA le vendredi 13 mars 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 11 894,434 milliards FCFA contre 11 911,903 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 17,469 milliards FCFA.

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Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a cédé 0,41 % à 412,02 points contre 413,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est replié de 0,06% à 192,93 points contre 193,05 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,09% à 161,70 points contre 161,56 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fortement régressé de 1,08% à 287,22 points contre 290,37 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre un repli de 0,41% à 158,66 points contre 159,31 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres par CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,76% à 1 745 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (plus 1,70% à 2 695 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 0,84% à 7 800 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 0,73% à 2 760 FCFA) et Banque International pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (plus 0,57% à 5 250 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 7,45% à 2 730 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,33% à 2 465 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 65 000 FCFA), Oragroup Togo (moins 5,13% à 3 700 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,27% à 3 250 FCFA).