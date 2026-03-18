Sénégal: Trois militaires meurent lors d'une opération contre le trafic de cannabis en Casamance

Trois militaires sénégalais sont morts et trois autres blessés, mardi 17 mars au matin, lors d'un accident survenu dans le cadre d'opérations de destruction de champs de cannabis en Casamance, près de la frontière gambienne. Ces opérations sont en cours depuis plus d'une semaine.

Dans un communiqué, l'armée sénégalaise est restée vague sur les circonstances du drame. Selon plusieurs sources, les trois militaires seraient morts suite à l'explosion d'un de leur mortier en surchauffe, alors qu'ils participaient officiellement à une opération de destruction d'un champ de chanvre indien.

Une source bien renseignée a toutefois affirmé que « le recours à des tirs de mortiers montre bien qu'il y a des affrontements », expliquant que l'armée a pour habitude de tirer dans un premier temps pour déloger d'éventuels groupes armés, avant de procéder à la destruction des plantations.

Des opérations en cours depuis plus d'une semaine

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Depuis plus d'une semaine, l'armée sénégalaise mène une vaste opération dans le nord Sindian, notamment dans les localités de Djiakine, Ifanga et Kadialock, dans le département de Bignona, à proximité de la frontière gambienne. Ces opérations visent à détruire les plantations de cannabis mais aussi à « neutraliser » les individus armés qui les exploitent, sans qu'un bilan précis n'ait été communiqué à ce stade.

Le 11 mars déjà, un soldat sénégalais avait été tué et six autres blessés dans cette même zone lors d'un « accrochage » avec un groupe d'individus armés. Ces attaques, rarement revendiquées, sont attribuées par l'armée sénégalaise à des groupes criminels, sans mention explicite des rebelles séparatistes du MFDC, qui tirent profit de la culture du chanvre et du trafic de bois.