Afrique: CAN 2025 - La FSF dénonce une décision 'inique' de la CAF et annonce un recours devant le TAS

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dénoncé une décision "inique, sans précédent et inacceptable" du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui a déclaré le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations sur tapis vert (3-0) face au Sénégal, et a annoncé son intention d'engager, dans les plus brefs délais, un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour défendre ses droits et les intérêts du football sénégalais.

"'Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF)", lit-on dans un communiqué de l'instance africaine de football.

Les membres du Jury d'Appel de la CAF ont statué mardi, suite à l'appel introduit par la Fédération royale marocaine de football concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations.

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Dans un communiqué rendu public tard dans la soirée, la Fédération sénégalaise de football declare avoir pris "connaissance de la notification de la décision rendue le 17 mars 2026 par le Jury d'Appel de la CAF dans le cadre de l'affaire DC23316 suite à la plainte formulée lors du match n° 52 de la CAN Maroc 2025, opposant le Sénégal au Maroc."

"Une décision inique, sans précédent (...) qui jette le discrédit sur le football africain"

"Par cette décision, le jury d'appel de la CAF a déclaré l'appel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) recevable et l'a admis. Ce faisant, l'instance a annulé la décision qui avait été rendue par le jury disciplinaire de la CAF, au motif que le droit d'être entendu de la partie appelante n'aurait pas été respecté lors de la procédure de première instance. "

"Le jury d'appel a par ailleurs estimé que le comportement de l'équipe du Sénégal relevait des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations. En conséquence, la CAF a déclaré que la FSF avait enfreint l'article 82 et a prononcé la perte du match par forfait pour le Sénégal, avec un score enregistré de 3-0 en faveur de la FRMF, en application de l'article 84.", a souligné la FSF dans le communiqué.

La Fédération sénégalaise de football, poursuit la même source, "dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain."

Pour la "défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais", la Fédération sénégalaise de football compte "engager, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne", a annoncé le texte.

La FSF "réaffirme son engagement indéfectible envers les valeurs d'intégrité et de justice sportive, et tiendra le public informé des suites données à cette affaire", lit-on sur le communiqué.