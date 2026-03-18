Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 mars 2026

revue de presse

Coup de tonnerre à la CAN 2025 - Le Sénégal forfait, le Maroc titré

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a rendu ce 17 mars une décision lourde de conséquences concernant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Saisi par la Fédération Royale Marocaine de Football, l’organe d’appel a finalement déclaré l’équipe nationale du Sénégal forfait, entérinant une victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Réuni pour examiner l’appel introduit par la FRMF, le Jury d’Appel a jugé la requête recevable et fondée, annulant ainsi la décision initiale du Jury disciplinaire de la CAF. Au cœur de cette affaire : l’interprétation et l’application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN, relatifs notamment aux comportements fautifs et aux sanctions pouvant aller jusqu’au forfait.

Selon la CAF, le comportement de la sélection sénégalaise relève bien de ces dispositions. En conséquence, la Fédération Sénégalaise de Football est reconnue en infraction, ce qui entraîne automatiquement la sanction la plus lourde prévue : la défaite par forfait. Le match est donc homologué 3-0 en faveur du Maroc. Une décision inédite jamais rendu de toute l’histoire de la CAN. (Source allAfrica)

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Election présidentielle au Congo : Denis Sassou N’Guesso réélu avec 94,82 %

Candidat à sa propre succession lors de l'élection des 12 et 15 mars, le président Denis Sassou N'Guesso a été réélu avec 94,82 % des voix, selon les résultats provisoires publiés ce mardi 17 mars 2026 par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou.

Le chef de l'État sortant, qui s’est présenté sous la bannière de la Majorité présidentielle composée de près d’une vingtaine de partis politiques, devance largement les six autres candidats. Ceux-ci peuvent faire un recours devant la Cour constitutionnelle, en cas de contestation des résultats. Sur un corps électoral de 3 167 909 inscrits, 2 681 587 ont voté, soit un taux de participation de 84, 65 %. Les abstentions sont de 486 322 pour un suffrage exprimé de 2 644 013. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

AfrexInsure nomme Lesley Ndlovu nouveau Président-directeur général

AfrexInsure, la filiale d'assurance spécialisée détenue à 100 % par la Banque Africaine d'Import-Export -(« Afreximbank »), a annoncé la nomination de Lesley Ndlovu au poste de Président-directeur général, à compter de janvier 2026, en remplacement de Jonas Mushosho.

Cette nomination intervient à un moment charnière pour AfrexInsure, qui poursuit sa mission consistant à fournir des solutions d'assurance spécialisées adaptées au commerce et aux investissements liés au commerce. Alors que l'organisation se trouve en pleine phase de croissance, un leadership exécutif fort est essentiel pour guider la gouvernance, la conformité réglementaire, l'innovation, la gestion des risques et le positionnement sur le marché.

De nationalité zimbabwéenne, Lesley Ndlovu apporte à AfrexInsure une forte expérience acquise auprès de grandes institutions d'assurance internationales, telles qu'AXA Specialty, African Risk Capacity (ARC) et AXIS Capital. Sa nomination apporte un mélange unique d'expertise technique, de connaissance du marché mondial et de leadership opérationnel, précisément forgé pour soutenir la transformation d'AfrexInsure. (Source Afreximbank)

Cameroun : L'Assemblée nationale élit un nouveau président après 34 ans

Pour la première fois en 34 ans, l'Assemblée nationale du Cameroun a un nouveau président. Le député Théodore Datouo a été élu à la tête de la chambre basse du parlement mardi. Il succède à Cavayé Yeguié Djibril, qui occupait ce poste depuis 1992.

Originaire de la Région de l'Ouest, Théodore Datouo était jusqu’à présent vice-président de l'Assemblée. Son élection fait suite à une décision du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti au pouvoir, et marque le début d'une nouvelle ère à la tête de l’Assemblée nationale.

Élu pour la première fois au Parlement en 1973, Cavayé Yeguié Djibril était devenu une figure incontournable du paysage politique camerounais. (Source Africanews)

La Belgique renvoie en procès un ancien diplomate pour l’assassinat de Patrice Lumumba, 65 ans après les faits

Soixante-cinq ans après l’assassinat du premier Premier ministre congolais, Patrice Lumumba, la justice belge a décidé ce mardi 17 mars de renvoyer en procès Etienne Davignon, alors diplomate stagiaire et futur commissaire européen, soupçonné de "participation à des crimes de guerre", pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba en 1961.

La décision, susceptible d'appel, a été rendue à huis clos par une juridiction d'instruction à Bruxelles.

Le parquet fédéral a confirmé à l'AFP ce renvoi annoncé à la presse par l'avocat Christophe Marchand, qui défend les descendants du héros de l'indépendance congolaise. Selon l'avocat, le procès pourrait se tenir "au plus tôt en janvier" 2027. (Source Africa Radio)

Madagascar : Une « fenêtre d’opportunité », le rapprochement entre Moscou et Antananarivo se confirme

Depuis plusieurs années, la Russie cherche à accroître son influence sur le continent africain, en misant sur une coopération économique et sécuritaire renforcée. À Madagascar, moins d’un mois après la première visite d’État du président de la « refondation » en terre russe, les deux pays affichent un rapprochement marqué, entre relance diplomatique et coopération militaire accrue.

Le 19 février 2026, Vladimir Poutine recevait Michaël Randrianirina au Kremlin. Une première visite officielle d’un dirigeant malgache à Moscou depuis près de cinquante ans, qui a fini par confirmer le rapprochement engagé entre les deux pays. Dans plusieurs entretiens accordés à des médias russes, le chargé d’affaires à Madagascar, Alexeï Buriak, évoque une « fenêtre d’opportunité », dans un contexte de politique étrangère malgache plus diversifiée qu’auparavant. (Source RFI)

Mali : B2Gold consolide, avec de nouveaux projets miniers

Le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga a reçu, le 17 mars 2026, le nouveau PDG de B2Gold, Mike Cinnamond. Les échanges ont porté sur les activités de la mine de Fekola, les projets en cours et les perspectives d’exploitation de nouveaux sites.

Le nouveau président-directeur général de B2Gold a été reçu en audience à Bamako, en présence du ministre des Mines, Amadou Keïta. Les discussions ont porté sur les avancées des opérations du groupe au Mali, notamment sur le site de Fekola, ainsi que sur les projets en cours de développement.

Parmi les points abordés figure l’autorisation accordée pour la mise en place d’une ferme solaire destinée à alimenter les installations minières. La question de la sécurisation de l’approvisionnement en carburant a également été évoquée. Le responsable de B2Gold a fait état de progrès réalisés dans les activités de la mine, en lien avec les services des ministères des Mines et des Finances. (Source Apanews)

Nigeria : Au moins 23 morts et plus de 100 blessés dans une série d’attentats-suicides à Maiduguri

Des explosions imputées à plusieurs attentats-suicides ont tué au moins 23 personnes et en ont blessé plus d'une centaine à Maiduguri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé mardi la police. « Au vu des premières investigations, on soupçonne des kamikazes », a indiqué le porte-parole de la police, Nahum Kenneth Daso, dans un communiqué, et « malheureusement, 23 personnes ont perdu la vie au total et 108 autres ont été blessées à des degrés divers ».

Les explosions ont eu lieu lundi soir, moins de 24 heures après l'attaque d'un poste militaire dimanche à minuit dans une banlieue de Maiduguri située à quelques kilomètres de l'aéroport de la ville. Un journaliste de l'AFP présent dans un hôpital de Maiduguri lundi soir a vu des dizaines de blessés cherchant à se faire soigner après les explosions de lundi, ainsi que de multiples corps recouverts de draps sur le trottoir à l'extérieur. (Source LSI Africa)

Maurice premier pays africain et 32ᵉ au monde à atteindre ce standard du FMI

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a annoncé hier à l’Assemblée nationale que Maurice adhère désormais au Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) du Fonds monétaire international (FMI), le niveau le plus élevé en matière de diffusion de données économiques et financières. Il a présenté cette avancée comme un signal fort de transparence, de crédibilité et de réforme institutionnelle.

Dans sa déclaration, le chef du gouvernement est revenu sur les « dérives passées », affirmant que l’indépendance de certaines institutions clés, notamment Statistics Mauritius et la Banque de Maurice, avait été compromise avant novembre 2024. Selon lui, des pressions avaient été exercées pour « embellir » les statistiques officielles, donnant une image trompeuse de la situation économique. (Source L’Express.mu)

Gabon : 95% des entreprises restent au stade de la micro-structure

Le tissu productif gabonais affiche une configuration en sablier : 95,7 % des entreprises sont des micro-structures, selon des données de la Banque africaine de développement. Ce ratio extrêmement élevé, associé à un Revenu National Brut par habitant de 7 930 dollars concentré dans des industries extractives, illustre un paradoxe où la richesse par tête ne se traduit pas en diversification économique ni en emplois durables.

La surreprésentation des micro-entreprises révèle l’absence d’un segment intermédiaire de Petites et Moyennes Entreprises structuré et capable d’absorber la main-d’œuvre. Cette lacune pèse directement sur le marché du travail : une part importante des jeunes diplômés — citée à 36 % — reste sans emploi, faute d’un secteur privé local suffisamment robuste pour transformer la croissance en postes stables et qualifiés. (Source beninwebtv)