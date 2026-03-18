Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a annoncé hier à l'Assemblée nationale que Maurice adhère désormais au Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) du Fonds monétaire international (FMI), le niveau le plus élevé en matière de diffusion de données économiques et financières. Il a présenté cette avancée comme un signal fort de transparence, de crédibilité et de réforme institutionnelle.

Dans sa déclaration, le chef du gouvernement est revenu sur les «dérives passées», affirmant que l'indépendance de certaines institutions clés, notamment Statistics Mauritius et la Banque de Maurice, avait été compromise avant novembre 2024. Selon lui, des pressions avaient été exercées pour «embellir» les statistiques officielles, donnant une image trompeuse de la situation économique. Son gouvernement a restauré l'autonomie et le professionnalisme de ces institutions, rétablissant ainsi la crédibilité des données nationales.

Cette adhésion au SDDS Plus marque, selon Navin Ramgoolam, une nouvelle étape dans cet effort. Maurice avait rejoint le système GDDS en 2000 avant de passer au SDDS en 2012. Après une décennie d'inaction, le processus a été relancé l'an dernier avec la mise en place d'un comité de pilotage sous l'égide du bureau du Premier ministre.

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Le SDDS Plus impose des exigences strictes sur la couverture, la fréquence et la rapidité de publication des données, notamment sur les finances publiques, le système financier et les expositions extérieures. Selon Navin Ramgoolam, cette évolution renforcera la surveillance des risques économiques et enverra un signal clair aux investisseurs, agences de notation et partenaires internationaux sur la fiabilité des statistiques mauriciennes.

Le Premier ministre a souligné les retombées concrètes attendues : renforcement de la crédibilité internationale, confiance accrue des investisseurs, meilleur suivi de la stabilité financière et accès facilité aux marchés internationaux à des coûts d'emprunt plus avantageux. Il a insisté sur le fait que cette norme rendra beaucoup plus difficile toute tentative de manipulation des données officielles.

Dans un communiqué daté du 16 mars, le FMI a confirmé cette avancée, soulignant que Maurice devient le premier pays africain et le 32e au niveau mondial à atteindre ce standard. L'institution internationale a salué l'engagement du pays en faveur de la transparence des données vis-à-vis du public, des marchés et de la communauté internationale.

Cette adhésion implique la publication de nouvelles catégories de données, notamment sur les sociétés financières, les indicateurs de solidité financière ainsi que les investissements de portefeuille et directs à l'international. Les données existantes seront également diffusées dans un format standardisé et accessible.

Pour Bert Kroese, statisticien en chef du FMI, cette évolution permettra une analyse macroéconomique et financière plus robuste et renforcera la crédibilité de Maurice sur les marchés internationaux de capitaux. Il a également exprimé l'espoir que cette réussite incite d'autres pays à suivre cette voie.