Ile Maurice: Areff Salauroo - «Faire rayonner le savoir-faire mauricien»

interview

Du 27 au 29 mars, le Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles, accueillera Le Grand salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien, une initiative portée par Business Publications Ltd et La Sentinelle Ltd (LSL). À travers cet événement, Areff Salauroo, «Chief Executive Officer» (CEO) de LSL, met en avant une ambition claire : valoriser les entreprises locales, soutenir l'entrepreneuriat mauricien et offrir au public une immersion dans la richesse des produits et talents du pays.

Le Grand salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien est une nouvelle initiative portée par Business Publications Ltd et LSL. Quelle est la vision qui a motivé la création de cet événement ?

Nous avons longtemps réfléchi à organiser un grand salon pour valoriser l'industrie locale et le savoir-faire mauricien. Maurice regorge d'entrepreneurs, d'industriels et d'artisans talentueux qui contribuent chaque jour à la vitalité de notre économie. Pourtant, ces entreprises n'ont pas toujours les plateformes nécessaires pour présenter leurs produits et leurs innovations directement au public.

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Avec ce salon, l'objectif est de créer un espace où producteurs, entrepreneurs et consommateurs peuvent se rencontrer, échanger et découvrir toute la richesse de ce qui est fabriqué à Maurice. C'est aussi une manière de renforcer la fierté autour de nos produits locaux et de soutenir une économie plus résiliente et tournée vers la production nationale.

Quels sont les principaux objectifs de ce salon pour l'écosystème industriel mauricien ?

Nous cherchons à offrir une vitrine exceptionnelle aux entreprises mauriciennes et à stimuler les opportunités commerciales. Il s'inscrit dans une démarche de promotion du fait maison, fait local, tout en favorisant les échanges entre industriels, investisseurs, entrepreneurs et consommateurs.

Au-delà de la visibilité, c'est aussi une plateforme de rencontres et de networking. Les entreprises pourront créer de nouveaux partenariats, explorer des opportunités de distribution et renforcer leur présence sur le marché local. L'objectif est de contribuer à dynamiser l'écosystème industriel et entrepreneurial du pays.

Plusieurs entreprises majeures ont déjà confirmé leur présence et accordé leur confiance à cette première édition. Parmi elles figurent Quality Beverages Limited (QBL), Innodis, Eclosia, Box Manufacturing, Meaders Feeds, Oxenham, TNT et Mauritius Telecom, ainsi que des institutions clés comme l'Economic Development Board, la National Insurance Company, MauBank, Cim Finance et ICFM, entre autres. Leur participation témoigne de l'importance de cette initiative pour l'économie locale et de la volonté commune des acteurs publics et privés de soutenir et valoriser le savoir-faire mauricien.

Le salon réunira également de nombreuses petites entreprises. Pourquoi était-il important de leur donner cette visibilité ?

Les petites entreprises et les entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans l'économie mauricienne. Ils sont souvent à l'origine d'innovations, de nouveaux produits et d'initiatives qui enrichissent notre tissu économique. Il était donc essentiel que ce salon ne soit pas uniquement réservé aux grandes entreprises. Nous avons voulu créer un espace inclusif où les Petites et moyennes entreprises (PME), les start-up et les jeunes entrepreneurs peuvent présenter leurs produits, rencontrer des clients et développer leur activité. C'est aussi une manière de soutenir l'entrepreneuriat et d'encourager l'émergence de nouvelles initiatives locales.

Le salon réunira également des institutions et services de soutien aux entrepreneurs. Pourquoi avoir inclus cet écosystème ?

Pour qu'une entreprise se développe, elle a besoin d'un environnement favorable. C'est pourquoi ce salon réunira également des institutions financières, des banques, des assurances ainsi que des entreprises proposant des solutions essentielles pour les entrepreneurs. On retrouvera, par exemple, des fournisseurs de solutions d'emballage, des entreprises spécialisées dans les véhicules utilitaires et électriques ainsi que différents services destinés à accompagner les entreprises dans leur croissance. L'idée est de créer un véritable écosystème où les entrepreneurs pourront découvrir des solutions concrètes pour développer leur activité.

Le salon accueillera également des coopératives et la National Women Entrepreneur Council (NWEC). Pourquoi cette présence est-elle importante ?

Les coopératives et les femmes entrepreneures jouent indéniablement un rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Leur présence à ce salon reflète notre volonté de valoriser toutes les formes d'entrepreneuriat. La participation de la NWEC permettra notamment de mettre en lumière le dynamisme et la créativité des femmes entrepreneures mauriciennes. Quant aux coopératives, elles incarnent un modèle économique basé sur la collaboration et la solidarité, qui contribue fortement à notre économie.

Le salon bénéficie du soutien de Made in Moris, de l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM) et de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI). Que représente ce soutien ?

Le soutien d'institutions aussi importantes que Made in Moris, l'AMM et la MCCI est extrêmement significatif. Ces organisations jouent un rôle clé dans le développement de l'industrie locale et dans la promotion des entreprises mauriciennes. Leur participation renforce la crédibilité du salon et témoigne de l'importance d'une mobilisation collective pour soutenir l'économie locale et promouvoir le savoir-faire mauricien.

Que pourront découvrir les visiteurs pendant ces trois jours de salon, du 27 au 29 mars, au SVICC ?

Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir une grande diversité de produits fabriqués à Maurice, dans plusieurs secteurs d'activité. Ce sera une occasion unique de rencontrer directement les producteurs, d'échanger avec les entrepreneurs et de mieux comprendre les processus de fabrication locale. Le public pourra également profiter de nombreuses offres et faire de bonnes affaires tout en soutenant les entreprises mauriciennes. Ce salon se veut à la fois une expérience de découverte, de rencontre et de motivation.

Peut-on dire que ce salon est aussi un événement familial ?

Absolument. Nous souhaitons que ce salon soit un moment de découverte et de partage pour tous les Mauriciens. C'est une belle occasion de venir en famille pour découvrir la richesse et la diversité du savoir-faire mauricien. Les visiteurs pourront explorer les stands, rencontrer les entrepreneurs et mieux comprendre tout ce qui se cache derrière les produits locaux que nous consommons au quotidien.

QBL est le «Gold sponsor» de l'événement. Quel rôle jouent les entreprises privées dans ce type d'initiative ?

Le soutien d'entreprises comme Quality Beverages, entre autres, est essentiel pour la réussite d'un événement de cette envergure. Cela démontre également l'engagement du secteur privé à soutenir les initiatives visant à promouvoir l'industrie locale et à valoriser le savoir-faire mauricien. Les partenariats entre acteurs publics et privés sont indispensables pour développer des projets qui bénéficient à l'ensemble de l'économie.

Quel message souhaiteriez-vous adresser aux Mauriciens à l'approche de ce salon ?

J'invite tous les Mauriciens à venir découvrir Le Grand salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien. C'est une occasion unique de rencontrer nos entrepreneurs, de découvrir la richesse de nos productions locales et de soutenir les entreprises qui font vivre notre économie. En venant au salon, vous participez aussi à valoriser le talent mauricien et à encourager le développement de notre industrie locale. C'est pour cela que nous avons préféré une communication informative autour de «Venir, c'est Soutenir, Aider, Encourager et Promouvoir».

Le salon est organisé sous le patronage du ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives. Pourquoi cela ?

Ce ministère existe pour encourager les industriels mauriciens dans leurs activités. Il y a plusieurs services qui sont offerts par ce ministère qui sont, ou qui restent, méconnus. C'est pour cela que nous avons approché Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, pour avoir son soutien. Nous devons souligner le fait que nous avons l'entière collaboration du ministre et de tout le personnel de son ministère.