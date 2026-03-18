Afrique du Sud: Des prix à la pompe élevés relancent le débat sur l'exploitation d'hydrocarbures

Les répercussions économiques de la crise iranienne se font ressentir un peu partout dans le monde. En Afrique du Sud, les prix à la pompe devraient augmenter à partir d'avril 2026 en raison de la guerre en Iran. Pour pallier cette situation, le ministre sud-africain des Ressources minières et pétrolières a encouragé à ce que des usines de raffinage soient redéveloppées et que l'exploration domestique soit lancée, notamment au large des côtes du pays où se trouve de potentiels gisements inexploités.

Pour l'instant, l'Afrique du Sud importe massivement ses hydrocarbures. Mais le ministre des Ressources minières et pétrolières, Gwede Mantashe rêve de voir son pays devenir producteur. « Nous devons commencer à tirer parti de nos richesses », a déclaré le ministre lors d'une conférence au Cap en début de semaine, « c'est ce que compte faire avec succès la Namibie au niveau du Bassin de l'Orange », a-t-il justifié.

« Une forme de haine du progrès en Afrique du Sud »

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Opposées à ce type de projet, des associations écologistes ont obtenu de la justice une suspension des explorations sismique pour Shell, et le retrait d'une autorisation de forage pour TotalEnergies. Ces victoires pour les défenseurs de l'environnement sont perçues comme des blocages pour le développement par Gwede Mantashe, qui constate qu'à « chaque projet pétrolier et gazier, on finit devant la justice ». Selon lui, le prochain levier de la croissance réside dans l'exploitation du pétrole et du gaz. « Toute personne qui oppose une résistance à cela fait preuve d'une forme de haine du progrès en Afrique du Sud », a tonné le ministre.

Une position intenable pour Allan Basajjasubi, chargé de programme pour Natural Justice, l'une des organisations qui se bat contre ces projets. « Ces déclarations sont en décalage avec la position de l'Afrique du Sud sur ses engagements quant à la lutte contre le changement climatique », constate le défenseur de l'environnement, « nous entreprenons nos actions dans le but de nous assurer que le gouvernement et les acteurs privés respectent la loi sud-africaine très solide, qui protège le droit à un environnement sain, à la santé et au bien-être. »

L'agence du pétrole du pays estime qu'il existe, sur place, un potentiel pétro-gazier de 27 milliards de barils.