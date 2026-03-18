Afrique: Quinze perroquets gris d'Afrique remis dans la nature au centre de Dingi à Kailo

Repris des mains de trafiquants illégaux il y a quelques jours, quinze perroquets gris d'Afrique ont été relâchés dimanche 15 mars dans la nature.

L'opération, menée par la Fondation Lukuru en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), s'est déroulée au centre de réhabilitation de Dingi, dans la chefferie de Bangengele, territoire de Kailo (Maniema).

En plus de ces quinze perroquets remis en liberté, quatre-vingt-huit autres, jugés inaptes à retourner pour l'instant dans leur habitat naturel, sont maintenus au centre pour un suivi et des soins appropriés.

La réintroduction des perroquets gris débute par une prise en charge complète dans ce centre spécialisé.

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« Lorsque ces oiseaux sont récupérés des mains des trafiquants ou des braconniers par les services de sécurité, les agents de l'environnement ou encore l'ICCN, ils sont conduits ici où ils sont examinés, soignés, nourris et conservés jusqu'à ce qu'ils soient aptes à regagner la forêt », explique le chef du centre, Ibra Kitshwanda.

Ce dernier détaille les étapes du processus :

« Nous contrôlons les perroquets : aile gauche, aile droite, nous comptons les plumes, nous vérifions la queue, l'état corporel... Ceux qui sont prêts à voler sont placés dans la volière. Il faut que les plumes aient bien repoussé ».

Cette opération s'inscrit dans la politique du gouvernement provincial du Maniema visant à restaurer l'écosystème local et à valoriser cette richesse écologique comme source potentielle de revenus pour la province.

« Nous n'allons pas nous taire. Vous connaissez le travail de l'autorité provinciale : faire en sorte que tous les écosystèmes, notamment les espaces protégés comme ceux abritant ces perroquets gris, attirent des investissements et des intérêts au profit de notre chère province du Maniema »

Le centre de réhabilitation et de récupération des perroquets gris est opérationnel depuis 2023 à Dingi.