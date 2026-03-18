Sénégal: Début des contrôles techniques des minibus 'Chekhou Cherifou' dans les régions, à partir de mi-avril

Dakar — Le ministère des Transports terrestres et aériens a annoncé, mardi, l'organisation de visites techniques des minicars de 12 à 19 places, communément appelés "Cheikhou Cherifou", dans les régions de l'intérieur, à partir de la deuxième quinzaine du mois d'avril, a-t-on appris de source officielle.

"Le Ministère des Transports terrestres et aériens (MiTTA), à la suite des échanges avec les acteurs du transport routier, notamment les organisations syndicales et les représentants des autres départements ministériels concernés, informe les professionnels du secteur du déploiement d'un banc mobile pour la visite technique, à compter de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2026, au niveau des régions lointaines de Dakar, notamment Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Matam, St - Louis, Louga, Kaffrine, et Kaolack", indique un communiqué rendu public.

Ce dispositif, précise la tutelle, permettra la réalisation des contrôles techniques directement dans lesdites régions pour les véhicules concernés par l'opération de rappel des minicars de 12 à 19 places en cours jusqu'au mois de mai 2026, sans obligation de déplacement vers Dakar.

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Le déploiement d'un banc mobile pour la visite technique dans les régions de l'intérieur "vise à concilier l'impératif de sécurité routière avec les contraintes opérationnelles des transporteurs", souligne le texte.

Dans la matinée de lundi, un minicar communément appelé "Cheikhou Cherifou" est entré en collision avec un bus, sur la route nationale numéro 6, à hauteur de la bretelle de sortie de Nétéboullou, à une dizaine de kilomètres de Tambacounda (est), causant la mort de sept personnes et plusieurs blessés.

Depuis un certain temps, des accidents mortels impliquant ces minibus sont notés sur tout le pays.

Lors des échanges entre le MiTTA et les acteurs du transport, ces derniers ont fait état de certaines inquiétudes relativement à la problématique des contrôles routiers, la levée de la mesure d'interdiction de circulation nocturne (00 h - 05 h) des véhicules de transport public de voyageurs, ainsi que la question de la concurrence dans le secteur, y compris les taxis, VTC et transports informels.

S'agissant des ces préoccupations soulevées par les acteurs, "il a été décidé de mettre en place un comité ad hoc réunissant les services techniques concernés de l'État, les organisations syndicales du secteur, les représentants des transporteurs et professionnels de la route", précise le département e tutelle dans son communiqué.

Ce comité aura pour missions d'examiner de manière approfondie l'ensemble des points soulevés, de conduire les évaluations nécessaires, notamment sur certaines mesures réglementaires en vigueur, de formuler des propositions consensuelles et opérationnelles, en cohérence avec les conclusions des États généraux des Transports publics, ajoute le texte.

A travers ces mesures, le Ministère des Transports terrestres et aériens dit réaffirmer "la volonté du gouvernement de poursuivre un dialogue permanent avec les acteurs du secteur dans le respect du pacte social de stabilité en vigueur et des impératifs de sécurité qui s'imposent à tous".