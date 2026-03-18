Afrique: Le Sénégal conteste son retrait de titre et menace de saisir le TAS

Par un communiqué officiel, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé son intention de porter l'affaire de la finale de la CAN devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En cause : une décision de la Commission d'appel de la CAF accordant le trophée au Maroc sur tapis vert.

Le football africain est en plein séisme. La Commission d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), en cette date du 17 mars 2026, a officiellement infirmé le résultat (1-0 pour le Sénégal) acquis sur le terrain lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, prononçant le forfait du Sénégal au profit du Maroc. Face à ce qu'elle qualifie de décision arbitraire et infondée en droit, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a réagi, via un communiqué, avec fermeté en adressant une mise en demeure au secrétaire général de la CAF, prélude à une bataille judiciaire imminente devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Au coeur du litige se trouve l'interprétation de l'article 84 du règlement de la CAF, utilisé pour justifier un prétendu « abandon » des joueurs sénégalais. La FSF réfute catégoriquement cette qualification, arguant que l'arbitre de la rencontre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la loi 5 de l'IFAB en optant pour une suspension temporaire et non un arrêt définitif.

Le fait que le match ait repris, que le penalty litigieux ait été tiré et que le résultat final ait été validé au terme des prolongations rendrait, selon les conseils juridiques de la FSF, l'article 84 totalement inapplicable. En requalifiant a posteriori un incident de jeu résolu sur la pelouse, la CAF violerait la doctrine constante de la « souveraineté de l'arbitre », pilier du droit du sport.

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Une sanction jugée disproportionnée et abusive

La fédération sénégalaise insiste par ailleurs sur le caractère disproportionné de la sanction. Pour elle, retirer un titre continental pour un arrêt de jeu de quinze minutes, alors que l'équité sportive a été respectée par la reprise effective de la partie, constitue une mesure abusive au regard de la jurisprudence internationale. La FSF rappelle que le trophée a été remis officiellement sur le podium, et que remettre en cause cette réalité physique et sportive compromet gravement la sécurité juridique de la compétition.

Vers une bataille judiciaire à Lausanne

L'offensive sénégalaise est désormais lancée sur le terrain procédural. La FSF exige de la CAF la suspension immédiate de l'exécution de cette décision et le gel de toute procédure visant à remettre le trophée au Maroc, dans l'attente d'un arbitrage définitif. Elle réclame également la transmission sans délai de l'intégralité du rapport de l'arbitre et des officiels, pièces maîtresses pour sa défense. Faute d'une réponse favorable sous 24 heures, le Sénégal engagera une procédure d'urgence devant le TAS à Lausanne, assortie d'une demande de mesures provisionnelles pour sauvegarder l'intégrité de son palmarès et stopper ce revirement administratif historique.