Sénégal: Pacte national de stabilité - Validation de 13 mesures correctives pour consolider la paix sociale

Le gouvernement a validé, mardi, 13 mesures et orientations visant à consolider la paix sociale, à renforcer la justice sociale et à favoriser une croissance économique inclusive et durable, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) signé le 1er mai 2025 entre l'Etat, les organisations patronales et les centrales syndicales des travailleurs.

Une cérémonie a eu lieu à cet effet à la Primature au cours d'une réunion du comité de pilotage présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, en présence des ministères sectoriels, de représentants du patronat et ceux de centrales syndicales.

Ces mesures correctives entérinées portent sur la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action du Pacte et l'accélération du processus d'adoption des projets du nouveau Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Les capacités des partenaires sociaux, des managers publics en dialogue social et des partenaires seront renforcés, selon les recommandations, qui appellent également à la redynamisation de la négociation collective à travers la réactualisation des instruments conventionnels devenus "obsolètes" et la conclusion de nouvelles conventions collectives dans les secteurs qui n'en disposent pas.

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Le ministère du Travail devra transmettre "régulièrement et de façon trimestrielle" des rapports sectoriels sur la mise en œuvre des engagements pris par les ministères concernés.

Les nouvelles orientations recommandent également l'installation de comités de dialogue social au niveau des ministères, structures publiques et parapubliques, ainsi que dans les branches professionnelles pour assurer l'animation des comités techniques sectoriels de suivi des engagements.

Chaque ministère devra en outre prendre toutes les dispositions pour la finalisation de l'audit biométrique de la fonction publique, tandis qu'au ministère des Finances et du Budget les moyens budgétaires seront débloqués dans le sens d'accélérer la réforme du système de retraite par la finalisation des travaux issus des concertations tripartites menées à cet effet.

La stabilisation du calendrier universitaire dans les meilleurs délais figure parmi les recommandations fortes. Une invite a été faite concernant la transmission aux partenaires sociaux des réalisations sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de stabilité sociale.

Les documents présentés au cours de la réunion sur les réalisations sectorielles doivent être transmis aux partenaires sociaux dans le cadre de la mise en œuvre du PNSS-CID.

La tenue de la réunion de validation de ces 13 recommandations intervient dans un contexte de grèves et d'annonces de grèves par des groupements syndicaux des secteurs de la santé et de l'éducation notamment.