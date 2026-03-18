Angola: La visite du Pape renforcera l'image du pays à l'étranger

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IMA/YD/LUZ

Ndalatando — La visite du Pape Léon XIV en Angola, qui se tiendra du 18 au 21 avril prochain, renforcera l'image du pays sur la scène internationale, a estimé ce mardi le juriste angolais Nicolau Candindilo à Ndalatando, dans la province de Cuanza-Norte.

Le juriste a déclaré à ANGOP que l'image de l'Angola sera projetée non seulement par la grandeur de l'État du Vatican, mais aussi par la stature du Pape lui-même, une figure internationalement très respectée. Il a affirmé que l'Angola, en tant qu'État souverain, continuera de réaffirmer et de consolider sa position dans le monde, tout en renforçant ses relations bilatérales, multilatérales et amicales.

Pour Nicolau Candindilo, également professeur d'université, la visite du Saint-Père pourrait stimuler les investissements étrangers, car la communauté internationale aura les yeux rivés sur l'Angola, qui démontrera au monde sa solidité en matière de sécurité.

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L'image de stabilité et de sécurité pourrait dynamiser le secteur du tourisme, tout en faisant rayonner la culture et la gastronomie locales à l'international, selon cette source. « Les voyages du Pape aux États n'ont pas toujours été simples, et lorsqu'il relève le défi de découvrir l'Angola, c'est une bonne chose pour le pays et cela ouvre la voie à son développement. Il s'agira de la troisième visite d'un pape en Angola après Jean-Paul II et Benoît XVI.

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