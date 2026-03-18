Angola: L'Assemblée nationale tiendra sa session plénière jeudi

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — L'Assemblée nationale tiendra, jeudi 19 mars, sa 7e séance plénière ordinaire de la 4e session législative de la 5e législature, qui examinera notamment le projet de loi portant approbation du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPS, sigle en portugais).

Ce texte vise à moderniser et à renforcer le régime d'imposition sur le revenu des personnes physiques en Angola, dans le cadre des réformes fiscales en cours dans le pays. Les députés examineront et voteront également sur la proposition de loi relative aux start-ups, ainsi que sur le régime juridique du bénéficiaire effectif. L'ordre du jour parlementaire comprendra également l'examen et le vote, en général, de la proposition de loi-cadre relative au système national de santé, instrument qui établit les principes structurants de l'organisation et du fonctionnement du système de santé angolais.

Les parlementaires examineront également le projet de loi relative à la riposte globale au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), un document visant à renforcer les politiques publiques de prévention, de traitement et de contrôle de la maladie en Angola. Outre les initiatives législatives, la session plénière devrait examiner et voter sur trois projets de résolution à caractère international. Parmi ces points figure le projet de résolution approuvant l'adhésion de la République d'Angola au Fonds de développement des exportations en Afrique, une initiative visant à soutenir le financement et la promotion des exportations sur le continent.

Les parlementaires examineront également le projet de résolution approuvant, en vue de l'adhésion de l'Angola, le Mémorandum d'accord intergouvernemental entre les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) relatif à la création du Centre d'opérations humanitaires et de réponse aux situations d'urgence de l'organisation. L'ordre du jour comprend également le projet de résolution approuvant, pour ratification, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République arabe d'Égypte dans le domaine de la défense.

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