Angola: Le ministre de l'Eau constate l'avancement des travaux d'infrastructure hydraulique à Namibe

Moçâmedes — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, s'est rendu ce mardi dans la province de Namibe afin d'observer l'avancement des projets d'infrastructure hydraulique, en cours depuis l'année dernière.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à renforcer l'accès à l'eau potable, à accroître la résilience des communautés face à la sécheresse et à promouvoir le développement durable, notamment dans les régions les plus touchées par la pénurie d'eau.

João Baptista Borges a rencontré le gouverneur de Namibe, Archer Mangueira, et se rendra ensuite dans la municipalité de Sacomar, où il évaluera l'avancement du projet de barrage de Bero, intégré au Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSSA).

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Le barrage aura une capacité de stockage de 81,4 millions de mètres cubes d'eau et permettra l'irrigation de 1 417 hectares de terres arables, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire, au développement agricole et à la dynamisation de l'économie locale. Ces infrastructures auront également un impact sur l'approvisionnement en eau potable de la ville de Moçâmedes, notamment grâce au renforcement des systèmes de captage, de traitement et de distribution. Leur achèvement est prévu pour mars 2028, bénéficiant ainsi à des milliers de personnes et améliorant les conditions de vie des communautés locales.

João Baptista Borges inspectera également le fonctionnement du système d'approvisionnement en eau de la ville de Moçâmedes, y compris la zone de captage composée de huit forages et la station de traitement des eaux, qui traite l'eau provenant du bassin versant de Benfica et a une capacité de production de 28 000 mètres cubes par jour.

Le ministre et sa délégation visiteront également les travaux de la canalisation visant à renforcer le transport d'eau vers le centre de distribution de Bela Vista, permettant ainsi l'extension du réseau dans les quartiers de Saidy Mingas et Valódia. Ces travaux, achevés à plus de 85 %, bénéficieront à plus de 15 000 habitants.

L'ordre du jour prévoit également, en fin d'après-midi, la visite de la station d'épuration des eaux usées de Praia Amélia, infrastructure essentielle pour le renforcement de l'assainissement de base et la protection de l'environnement. Par ce déplacement du ministre à Namibe, l'exécutif angolais réaffirme son engagement envers les besoins de la population et la mise en oeuvre de solutions structurelles garantissant un meilleur accès à l'eau, de meilleures conditions de vie et un développement durable.