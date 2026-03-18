Afrique: Le pays et l'Union africaine analysent les défis à la paix

Luanda — L'Angola et l'Union africaine se sont rencontrés ce mardi à Addis-Abeba pour discuter des défis à la paix et à la sécurité sur le continent, en particulier dans les régions des Grands Lacs et du Sahel, ainsi que de l'impact des conflits au Moyen-Orient sur l'Afrique et le monde.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Éthiopie transmis à l'ANGOP, la rencontre a eu lieu entre le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mohmoud Ali Youssouf.

Parmi les sujets abordés figuraient les préparatifs de la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique, prévue en août 2026 à Luanda, ainsi que la 4e édition du Forum panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence en Afrique, la « Biennale de Luanda », qui se tiendra en octobre 2026 sur le thème « Renforcer la gouvernance de l'eau en Afrique : un outil de prévention, de médiation et de résolution des conflits ».

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À cette occasion, Mohmoud Ali Youssouf a souligné le lien entre le thème de la Biennale et celui défini par l'Union africaine pour 2026 : « Garantir l'accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

Le Forum panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence en Afrique, créé par la décision 558/XXIV de la Conférence de l'Union africaine en 2015 et confirmé par la Décision 895/XXXVII de 2024, se tiendra chaque année en octobre à Luanda, en collaboration avec l'UNESCO et le gouvernement angolais. La réunion a également porté sur les engagements de l'Angola suite à sa présidence de l'Union africaine, de février 2025 à février 2026, période durant laquelle le chef de l'État, João Lourenço, a dirigé l'organisation continentale, avec des résultats jugés substantiels par Ali Youssouf.