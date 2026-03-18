Angola: Mara Quiosa invitée aux célébrations de la Journée internationale de la Francophonie

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a été invitée à participer aux célébrations de la Journée internationale de la Francophonie, qui se tiendront le 20 mars au Palácio de Ferro de Luanda.

L'invitation a été lancée ce mardi lors d'une audience accordée par la dirigeante du MPLA aux ambassadeurs des pays francophones en Angola, à savoir la Suisse, la France et la Côte d'Ivoire. À l'issue de la rencontre, l'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, en sa qualité de secrétaire du groupe de la Francophonie, a déclaré à la presse que l'événement, intitulé « Nuit des Saveurs », est dédié à la gastronomie des pays francophones représentés en Angola.

Selon la diplomate, outre la gastronomie, d'autres activités sont prévues, axées sur la promotion de la jeunesse, le multilatéralisme et le multilinguisme. Ces initiatives visent à promouvoir la diversité culturelle et à renforcer le dialogue entre les pays membres de la Francophonie, qui partagent des valeurs communes malgré leurs différences.

Italie

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Par ailleurs, le vice-président du MPLA a reçu l'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, qui a souligné les relations historiques et solides unissant les deux pays, fondées non seulement sur la coopération institutionnelle, mais aussi sur les liens unissant les peuples. Selon Marco Ricci, son pays a joué un rôle déterminant dans le soutien à la lutte de libération nationale, ayant été le premier pays d'Europe occidentale à reconnaître l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

Le diplomate a également rappelé que les poèmes du premier président angolais, António Agostinho Neto, avaient été publiés pour la première fois à l'international en Italie en 1963.

Rencontre avec la diplomate mozambicaine

Ce mardi, Mara Quiosa s'est également entretenue avec l'ambassadrice du Mozambique en Angola, Osvalda Joana. Dans une déclaration à la presse, la diplomate mozambicaine a indiqué que son audience avec la dirigeante du MPLA avait permis de réaffirmer la coopération entre les partis politiques et les liens de solidarité entre les deux pays. Osvalda Joana a profité de cette occasion pour remercier l'Angola de son soutien face aux récentes inondations qui ont frappé le Mozambique, soulignant l'importance de la solidarité entre États.

Elle a insisté sur le fait que, lors de cette rencontre, les questions relatives au développement durable, à la consolidation de l'État de droit, à la promotion de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à l'autonomisation des femmes et des jeunes avaient été abordées. Les relations entre les deux pays lusophones reposent sur des liens historiques de fraternité, de solidarité et de coopération qui remontent à la lutte contre le colonialisme. Les deux États maintiennent des accords globaux dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, du commerce, du tourisme et de la défense, dans le but de renforcer le développement mutuel et l'intégration régionale.