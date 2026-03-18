Sénégal: Qualification Mondial féminin 2026 - Dominé par l'Italie (85-35), le Sénégal n'a plus son destin en main

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal s'est inclinée mardi face à celle de l'Italie, à San Juan (Porto Rico), sur le score de 85 à 35, lors de la dernière journée du tournoi de qualification pour la Coupe du monde féminine FIBA 2026.

Les Lionnes devront attendre l'issue du match entre Porto Rico et la Nouvelle-Zélande pour connaître leur sort dans la compétition.

Les Sénégalaises n'ont jamais pu entrer dans le match. Dominées et dépassées, elles ont laissé le jeu à une équipe italienne qui semblait plus déterminée à obtenir la qualification.

Avec six points, le Sénégal peut espérer se qualifier si les Portoricaines perdent leur match.

Cette rencontre est prévue mercredi à 00h GMT.

Les États-Unis, l'Espagne et l'Italie ont déjà assuré leur qualification.